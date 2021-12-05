نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف حرق أسعار.. أبرز خصومات وعروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية علي الأجهزة الكهربائية إليكي سيدتي في المقال التالي

ننستعرض معكم أبرز خصومات وعروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية علي الأجهزة الكهربائية حيث يقدم هايبر لولو ماركت السعودية عروضآ هائلة وخصومات كبيرة علي الأجهزة الكهربائية المنزلية بمختلف أنواعها، بالاضافة إلي أجهزة العناية بالبشرة والجسم للسيدات ، يعرض الهايبر أشهر الماركات العالمية الموثوق بها من الأجهزة الكهربائية. عروض لولو ماركت على الأجهزة الكهربائية للاستفادة من عروض لولو ماركت على الأجهزة الكهربائية ومعرفة أسعار المنتجات قبل الشراء سوف نتعرف علي أسعار الأجهزة الكهربائية المتنوعة خلال السطور التالية: غسالة ايكون أوتوماتيك للملابس سعة 7 كيلو تحميل علوي بسعر 999 ريال بدلا من 1299 ريال .

جهاز خلاط ايكون و يحتوي على مطحنة للتوابل والمكسرات وبسعر 69 ريال بدلا من 89 ريال .

مفرمة اللحوم ايكون لسهولة فرم اللحم بالمنزل تعرض بسعر 149 ريال بدلا من 199 ريال

ديسبنسر ايكون للمياه ، يحتوي على مخرجين للماء البارد والساخن يعرض بسعر 79 ريال بدلا من 99 ريال.

جهاز خلاط يدوي لعمل اشهي الحلويات يُعرض بسعر 59 ريال بدلا من 76 ريال.

مكنسة كهربائية ايكون تعرض بسعر 189 ريال بدلا من 230 ريال.

جهاز ايكون لسلق البيض يعرض بسعر 49 ريال بدلا من 76 ريال.

ويقدم هايبر لولو ماركت جهاز مطحنة ايكون للقهوة يعرض هايبر لولو بسعر 149 ريال بدلًا من 209 .

وأيضا جهاز ايكون محضر الاسبريسو يعرض هايبر ماركت بسعر 289 ريال بدلا من 359 ريال.

كما تتضمن عروض هايبر لولو ماركت جهاز قلاية كهربائية هوائية ديجيتال تقدر بسعة ثلاثة لترات تعرض بسعر 159 ريال بدلا من 329 ريال

جهاز ايكون محضر الأرز سعة 0.6 لتر يعرض بسعر 59 ريال بدلا من 72 ريال. عروض لولو ماركت لأجهزة العناية بالسيدات: يقدم هايبر لولو ماركت عروضآ هائلة وخصومات علي مايكنات العناية بالجسم والبشرة لدي السيدات مثل ماكينات إزالة الشعر والمساج وجهاز بخار الوجه نتعرف علي الأسعار والخصومات في السطور التالية: ماكينة إزالة الشعر للسيدات تعرض بسعر 59 ريال بدلا من 109 ريال.

جهاز المساج للجسم يعرض بسعر 169 ريال بدلا من 199 ريال.

جهاز بخار الوجه باللون الأزرق يعرض بسعر 69 ريال بدلا من 99 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة حرق أسعار.. أبرز خصومات وعروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية علي الأجهزة الكهربائية إليكي سيدتي error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف حرق أسعار.. أبرز خصومات وعروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية علي الأجهزة الكهربائية إليكي سيدتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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