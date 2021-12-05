نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده في مهرجان الجمال حتى يوم الثلاثاء القادم 3 جمادى الأول 1443 هـ في المقال التالي

وفر أكثر مع هايبر بنده ولا تضيع عروض بنده في مهرجان الجمال لهذا الأسبوع، ستجد جميع احتياجاتك اليومية متوفرة ضمن عروض التوفير الرائعة فقط في أسواق بنده، واعلمي أن مظهرك الرائع ما يكمل بدون شفاه ناعمة خالية من التشققات، ولهذا ننصحك باستخدام مرطب الشفاه بشكل دائم ومستمر خاصة خلال فصل الشتاء، كما يمكنك الاستعانة بمرطب الشفاه Labello الموجود داخل جميع الفروع بأفضل الأسعار ضمن عروض مهرجان الجمال، ولا تضيعوا أقوى عروض هذا الأسبوع على جميع احتياجات الأسرة والمنزل بأسعار هي الأفضل مقارنة بأي هايبر أخر وعروض رائعة على منتجات الجمال، كل ذلك وأكثر مقدم ضمن مهرجان الجمال في الهايبر منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 26 من ربيع الثاني ويستمر حتى يوم الثلاثاء القادم الموافق 3 من جمادى الأول 1443 هـ أو حتى نفاذ الكمية. عروض بنده في مهرجان الجمال: وفر ما يقرب من 14 ريال سعودي مع بنده ضمن عروض مهرجان الجمال في الأسبوع الثاني له، حيث تقدم أسواق بنده عروض على كريم مرطب جونسونز حجم (100 مل) 1 + 1 مجاناً بنصف السعر الأصلي وهو 28 ريال سعودي، وسعر المنتج بعد تقديم الخصم هو 14 ريال سعودي أي نصف السعر الأساسي، كما أن العروض على منتجات جونسونز لا تنتهي حيث تستطيع الحصول على حبة من كريم الوجه والجسم جونسونز حجم (200 مل) بسعر 18.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر الحبة الأصلي وهو 25.95 ريال سعودي.

احصل على جلي أصلي نقي للبشرة فازلين (250 مل) بسعر 12.95 ريال سعودي للحبة بعد الخصم بدلاً من السعر الأساسي قبل الخصم وهو 19.95 ريال سعودي.

كما يمكنك أن تستفيد من تخفيضات بنده على منتجات العناية بالجسم. ومنها لوشن للجسم للبشرة شديدة الجفاف كريم 21 حجم (600 مل)، الحبة بسعر 26.95 ريال سعودي. وأيضاً يمكنك الحصول على لوشن جرجنز (600 مل) بسعر 16.95 ريال سعودي للحبة. ولوشن للجسم جونسونز حجم (250 مل) بسعر 14.95 ريال سعودي.

عرض على لوشن العناية الأساسية فازلين (400 مل). بسعر 13.50 ريال سعودي للحبة بعد الخصم بدلاً من سعر 26.25 ريال سعودي. ولوشن للجسم دوف (250 مل) سعر الحبة 12.95 ريال سعودي بدلا من سعر 42.95 ريال سعودي.

اشتري كريب مرطب أولاي (50 مل) بسعر 46 ريال سعودي للحبة. واشتري سنفرة مبيضة للبشرة فريش أند فروتي (150 مل) ضمن عرض 1 + 1 مجاناً بسعر 22.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده في مهرجان الجمال حتى يوم الثلاثاء القادم 3 جمادى الأول 1443 هـ - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده في مهرجان الجمال حتى يوم الثلاثاء القادم 3 جمادى الأول 1443 هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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