شوف تخفيضات مميزة تصل إلى 50% في اكسترا السعودية اليوم على الأجهزة المنزلية

تخفيضات مميزة تصل إلى 50% على الأجهزة المنزلية، توفر اكسترا إلى عملائها في المملكة العربية السعودية مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف أجهزتها الكهربائية التي من بينها الشاشات والأفران والغسالات والبوتاجازات وأجهزة المايكروويف وإليكم في المقال التالي أبرز الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية

تعتبر غسالات الصحون من الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا وتشمل نسبة الخصومات أكثر من 50% وتتبعوا معنا في السطور الآتية أبرز عروض اكسترا على غسالات الصحون:

غسالة توشيبا للصحون 14 مكان مع ستة برامج متوفرة باللون الفضي.

إل جي غسالة صحون 14 مكان تخزين موتور دايركت درايف متوفر باللون الفضي.

غسالة ميديا 12 خانة تخزين مع سبعة برامج متوفر باللون الأبيض.

توشيبا غسالة صحون 14 مكان مع ستة برامج متوفرة باللون الأبيض.

ويرلبول غسالة 11 برامج متوفرة باللون الفضي.

عروض وخصومات اكسترا السعودية

ميديا غسالة صحون 12 مكان مع سبعة برامج متوفرة باللون الفضي.

ميديا غسالة صحون 14 مكان تخزين ثمانية برامج ستانلس ستيل.

أرستون غسالة صحون 9 برامج 15 أماكن تخزين متوفرة باللون الأبيض.

ميديا غسالة صحون 8 برامج 15 مكان تخزين ستانلس إستيل.

غسالة إل جي بخار عشرة برامج إستيل مع خصم بنسبة 40.91%.

ويرلبول 10 برامج مع 14 مكان تخزين متوفر باللون الأبيض.

عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية

توفر اكسترا مجموعة من العروض على كافة محضرات القهوة وإليكم في السطور الآتية أبرز محضرات القهوة التي يتوفر العرض عليها من قبل اكسترا:

ديلونجي ماكينة تحضير الإسبريسو 1450 واط، 19 بار، 2 لتر متوفرة باللون الأسود.

توافر العروض على فيليبس ماكينة تحضير القهوة 1.2 لتر 1000 واط، متوفر باللون الأسود.

نسبرسو آلة جران لاتيسميا 6 وصفات حليب بلمسة زر واحدة متوفر باللون الأبيض.

ديلونجي ماكينة صنع القهوة 1450 واط، 1.8 لتر متوفر باللون الأسود.

نسبريسو فيرتو بلس ماكينة صنع القهوة مع آلة صنع رغوة الحليب مع خصم بنسبة 50.4%.

نسكافيه دولسي جوستو ماكينة صنع القهوة 1500 واط متوفرة باللون الأسود.

تحتوي العروض أيضا على دلة لصنع القهوة العربية.

نسبريسو صانع القهوة متوفر باللون الأسود.

بروان ماكينة تحضير القهوة بالتنقيط 1750 واط مع عشرة أكواب متوفرة باللون الفضي.

فماكينات القهوة من الأجهزة التي لا يتم الاستغناء عنها في كل منزل لذلك حرصت اكسترا على أن توفرها إليكم بأقل سعر، فلا تقف عروض اكسترا فقط على ماكينات القهوة بل شاملة ومتعددة كافة الأجهزة الكهربائية لذلك أسرعوا في التواصل مع اكسترا وستحصلون على أفضل الأجهزة.