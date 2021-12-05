نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تصل لـ65%.. قائمة عروض بنده نهاية العام من بنده وهايبر بنده ماركت الأسبوعية وخصومات على المنتجات الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عروض وخصومات بنده هايبر ماركت لنهاية العام لانه هايبر شامل لجميع المنتجات التي تحتاجها الأسر السعودية، من منتجات غذائية طازجة باأعلي جودة و منتجات العناية الشخصية والمنتجات المنزلية، ووصولاً إلى منتجات العناية بالجمال، ما جعلنا ننشر مجلة عروض بنده نهاية العام من بنده وهايبر بنده ماركت الأسبوعية وخصومات على المنتجات الغذائية.

مجلة عروض بنده وهايبر بنده

كيلو جرام من الكفتة البقرية البرازيلية تعرض بسعر 24.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي.

وتضم عروض بنده وهايبر بنده كيلو جرام من البرجر البرازيلي البقري بسعر 25.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.

الكيلو جرام لحوم من فخذ الخروف نوع النعيمي يتم عرضه بسعر 76.95 بدلًا من 90.95 ريال سعودي.

ويعرض هايبر بنده كيلو من دجاج التنمية الطازج بسعر 15.50 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من الهامور يعرض بسعر 34.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.

ويبلغ سعر كيلو جرام من الستيك سلمون من النوع النرويجي 54.95 بدلًا من 84.95 ريال سعودي.

خصومات وعروض هايبر بنده

كيلو جرام من الجبن الفيتا السعودية تعرض بسعر 11.95 بدلًا من 17.25 ريال سعودي.

أما سعر كيلو جرام من الجبن القريش جرين لاند تعرض بسعر 23.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من الكنعد الكبير يعرض بسعر بسعر 54.95 بدلًا من 89.95 ريال سعودي.

ويصل سعر كيلو جرام من السمن البلدي “كولينا ” 8.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

هايبر بنده ماركت

الجدير بالذكر أن شركة بنده تأسست عام 1978 وسرعان ما رسّخت مكانتها كواحدة من المؤسسات الرائدة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية.

وتم اندماج شركة بنده مع شركة العزيزية في عام 1994 لتصبح “عزيزية بنده المتحدة”.

ثم استحوذت عليها مجموعة صافولا في عام 1998، وهي شركة رائدة في تجزئة المواد الغذائية ولها نشاط واسع وحضور قوي في الأعمال التجارية في الممكلة٠

تمتلك شركة بنده أكبر سلسلة متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، ويزورها الملايين من العملاء دائمآ لثقتهم في جودة وضمان منتجاتها.