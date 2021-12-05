نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات تصل لـ65%.. أقوى عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على الجوالات وشاشات التليفزيون الذكية 5 ديسمبر في المقال التالي

ننشر أقوى عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على الجوالات وشاشات التليفزيون الذكية للأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2021 حيث نطلق شهر ديسمبر الذي ينتظره الجميع لبدء أيام التخفيضات الهائلة وحرق أسعار نهاية العام من عروض بنده وهايبر بنده على الجوالات وشاشات التليفزيون الذكية الرقمية، ونستعرض معكم في هذا التقرير أقوى بنده عروض على الشاشات الذكية والأجهزة الكهربائية وكافة السلع المنزلية. عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية تنتشر فروع هايبر بنده في الرياض والخبر والدمام وجدة وايضا المدينة المنورة. نعرض لكم تخفيضات وعروض بنده وهايبر بنده المميزة علي شاشات تليفزيون والجوالات والمنتجات المتنوعة خلال السطور التالية: أقوى عروض بنده وهايبر بنده على شاشات التليفزيون الشاشة الذكية سكاي وورث SKYWORTH جوجل أندرويد ( 70SUC9400 ) ، عالي الوضوح بحجم 70 بوصة، يعرض بسعر 3099 ريال بدلا من 4499 ريال.

عروض بنده على شاشة تلفزيون TCL دقة عالية 3840 X 2160 حجم 65 بوصة 4K ( 65T615 )، تعرض بسعر 2799 ريال بدلا من 3499 ريال.

شاشة تليفزيون توشيبا HDR حجم 58 بوصة 4K، بسعر 2899 ريال بدلا من 3099 ريال ضمن عروض بنده وهايبر بنده.

أقوى عروض هايبر بنده شاشة تلفزيون جوجل SKYWORTH حجم 55 بوصة 4K أندرويد زكي ( 555UC8300 ) ، تعرض بسعر 2199 ريال بدلا من 2799 ريال.

شاشة تليفزيون إمبكس جلوريا حجم 50 بوصة 4K بسعر 1499 ريال بدلا من 1899 ريال.

يطرح هايبر بنده شاشة تليفزيون توشيبا اندرويد حجم 43 بوصة، بسعر 1799 ريال بدلا من 2099 ريال.

ويقدم بنده وهايبر شاشة تليفزيون توشيبا HD حجم 32 بوصة ( 32S2800EE )، بسعر 899 ريال بدلا من 1099 ريال. عروض هايبر بنده على الجوالات يعرض هايبر بنده هاتف جوال SAMSUNG A52 مع تقنية الجيل الخامس 5G بسعر 1559 ريال بدلا من 1659 ريال.

كما يعرض بنده هاتف جوال XIAOMI REDMI 10 مع تقنية الجيل الرابع 4G بسعر 549 ريال بدلا من 649 ريال.

ويقدم هايبر بنده هاتف جوال XIAOMI REDMI 9A مع تقنية الجيل الرابع 4G بسعر 369 ريال بدلا من 399 ريال.

ويتوافر هاتف جوال VIVO Y 72 مع تقنية الجيل الخامس 5G بسعر 1199 بدلا من 1299 ريال.

كما يعرض هايبر بنده هاتف جوال VIVO Y51 مع تقنية الجيل الرابع 4G بسعر 899 ريال بدلا من 999 ريال.

هاتف جوال VIVO YS 35 مع تقنية الجيل الرابع 4G بسعر 999 بدلا من 1149 ريال ضمن عروض هايبر بنده على الجوالات. الوسوم عمر شويل - جدة خصومات تصل لـ65%.. أقوى عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على الجوالات وشاشات التليفزيون الذكية 5 ديسمبر error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف خصومات تصل لـ65%.. أقوى عروض بنده وهايبر بنده الأسبوعية على الجوالات وشاشات التليفزيون الذكية 5 ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.