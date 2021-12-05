نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي أقوي العروض الأسبوعية من لولو ماركت في المقال التالي

تحتفل هذا الأسبوع لولو هايبر ماركت باليوم الوطني ال 50 لدولة دبي تقدم أقوي مهرجان للعروض الرائعة للشعب الإماراتي كما تحتفل شركة ساديا للدجاج المجمد وتهدي الجميع الاحتفال الذهبي وخصومات تصل إلى 50 % على جميع منتجاتها، أشتري أيضاً منتجات العريش وأربح قسيمة شراء بقيمة 5000 درهم يوجد بقسم الأسماك أشهي الأنواع الطازجة وتفاجئ الفتيات تحديداً بقسم الملابس بفساتين اليوم الوطني تشكيلة متنوعة والشباب تي شيرت بشكل مختلف أربحوا 2.50 كيلو ذهب لكل 50 شخص عند شراء من أي فرع من فروع لولو ماركت تبدأ العروض من الإثنين 29 ديسمبر حتي الثلاثاء الموافق 7 ديسمير. بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي أقوي العروض الأسبوعية من لولو ماركت كيك أيس كريم اليوم الوطني وسط 1 كيلو بسعر 75 درهم. أبل بيبي رويال جالا صربيا / البرتغال سعر الكيلو 4.65 درهم بدلاً من 6.95 درهم.

استقبلي الشتاء بأشهر الفواكة التي تحتوي على فيتامين سي مندرين نادوركوت بيور سعر الكيلو 3.95 درهم بدلاً من 7.65 درهم.

جوافه فيتنام سعر الكيلو 4.95 درهم بدلاً من 7.95 درهم.

يحتوي الخيار على فوائد عديدة أهمها يساعد الجسم في التخلص على الدهون المتراكمة بالجسم خيار محلي للبكت 250 جرام سعر الكيلو 2.95 درهم بدلاً من 4.50 درهم.

أكملي طبق السلطة بذرة حلوة محلي للبكت بسعر 2.95 درهم بدلاً من 4.95 درهم.

حضري ألذ شوربة فطر محلي للبكت بسعر 3.75 درهم بدلاً من 5.95 درهم.

الفاصوليا الخضراء تحتوي على نسبة عالية من الألياف المغذية وتشعر بالشبع فترات طويلة لذا ينصح بتناولها أطباء التغذية العلاجية لمن يعاني من السمنة المفرطة يتوافر بالعرض فاصوليا محلي سعر الكيلو 7.45 درهم بدلاً 9.95 درهم.

الجميع يعشق تناول محشي الباذنجان أو قدميك كمخلل بجانب الطعام أو مجدوس متوفر باذنجان مزارع محلي سعر الكيلو 4.45 درهم بدلاً من 5.95 درهم.

البعض يبحث عن الخضروات سهلة المضغ والبلع وتجمع بين الفيتامينات والمعادن أشتري خس محلي بالكيلو بسعر 3.95 درهم بدلاً من 7.95 درهم.

أشتري كوسة محلي طازجة لتصنعي بها أشهي الأكلات سعر الكيلو 3.95 درهم بدلاً 5.95 درهم.

فلفل حلو مشكل محلي للبكت سعر الكيلو 3.50 درهم بدلاً من 5.75 درهم.

أوراق كرنب مجمد محلي للكيلو سعر الكيلو 9.95 درهم بدلاً 17.95 درهم. دبل كريم مصري للكيلو بسعر 16.90 درهم بدلاً من 24.25 درهم.

زيتون أخضر أردني في الزيت سعر الكيلو 18.90 درهم بدلاً من 21.55 درهم.

جبنة أسطنبولي مصري سعر الكيلو 14.90 درهم بدلاً من 20.50 درهم.

روبيان مزارع طازج سعر الكيلو 29.90 درهم.

فيلية سالمون نرويجي سعر الكيلو 69.90 درهم.

لبنة طازجة سعر الكيلو 12.90 درهم بدلاً من 25.20 درهم.

بلطي أحمر طازج للكيلو 12.90 درهم بدلاً من 18.90 درهم.

سمك كتلا للكيلو 9.90 درهم بدلاً من 14.90 درهم.

روبيان مزارع طازج سعر الكيلو 19.90 درهم بدلاً من 26.90 درهم.

بياح وسط للكيلو 6.90 درهم بدلاً من 12.90 درهم. لحم ضان هندي سعر الكيلو 39.90 درهم بدلاً من 44.90 درهم.

لحم عجل هندي بدون عظم سعر الكيلو 25.90 درهم بدلاً من 29.90 درهم.

لحم ضأن محلي سعر الكيلو 50.90 درهم بدلاً من 62.90 درهم.

سمان البستان 600 جرام بسعر 19.90 درهم بدلاً من 23 درهم.

قطع دجاج طازجة العجان 8 قطع 900 جرام بسعر 15.75 درهم بدلاً من 23.60 درهم.

لحم بقري برزيلي مفروم / مكعبات سعر الكيلو 22.90 درهم بدلاً من 30.90 درهم.

كفتة بقر برازيلي للكيلو بسعر 29.90 درهم بدلاً من 41.90 درهم.

دجاج حار ومتبل بالعظم سعر الكيلو 19.90 درهم بدلاً من 28.90 درهم.

سيخ دجاج متبل / فلفل وليمون تكا 300 جرام بسعر 9.90 درهم بدلاً من 12.25 درهم. الوسوم عمر شويل - جدة بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي أقوي العروض الأسبوعية من لولو ماركت - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي أقوي العروض الأسبوعية من لولو ماركت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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