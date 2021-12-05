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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده الشهرية 40% خصم حتى نهاية الأسبوع في المقال التالي
تخفيضات بنده الشهرية، يعد سوق بنده من ضمن الأسواق التي تختص في بيع كافة المنتجات الغذائية وكذلك الغير غذائية إلى كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يتوافر به العديد من المستحضرات والمنتجات الثانية المتواجدة في السوق، وذلك لكي تكون بالأسعار المتناسبة مع كل المواطنين بالسعودية، وكذلك المقيمين بها، كما أن سوق بنده قد حصل على العديد من الجوائز خلال الأعوام الماضية، وأيضًا يعمل السوق على توفير أكبر وأقوى العروض الخصومات الرائعة جدًا باستمرار.
عروض بنده الأسبوعيةخصم 60% لفترة محدودة تسوق الآن
تخفيضات بنده الشهرية
هايبر بنده يعتبر من إحدى الأسواق المتخصصة بمجال التجزئة، حيث أن السوق قد يتضمن على الكثير من الأعمال الكبيرة والعظيمة، وأيضًا المجهودات القوية والمذهلة للغاية، وهذا لكي يتم بناء شركة من الشركات الناجحة والقوية التي تتضمن على العلامات الكبيرة والرائعة بين كل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة بنده استطاعت تمهيد الطريق من أجل تشييد العديد من التصورات الإيجابية لدى العديد من العلامات التجارية، وهذا لكي يتم صدور العديد من الأنشطة من أجل توفير كل متطلبات العملاء.
عروض بنده السعودية
- خصومات بنده الشهرية 200 مل من سائل اليدين الذي يكون مضاد للبكتيريا من النوع ديتول عدد اثنان قطعة يكون بسعر 16.95 بدلًا من 31 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم طقم المناشف المكون من ثلاثة قطع يكون بسعر 45 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده اليومية 2.2 لتر من الكوكا كولا عدد اثنان قطعة يكون سعرها 12.50 بدلًا من 15 ريال سعودي.
- خصومات بنده الأسبوعية تلفزيون حجم 58 بوصة من النوع توشيبا يكون بسعر 2899 بدلًا من 3099 ريال سعودي.
تخفيضات بنده الشهرية
- تنزيلات بنده الشهرية تليفزيون من النوع سكاي وورث جوجل حجم 70 بوصة يكون بسعر 3099 بدلًا من 4499 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده الأسبوعية تلفزيون حجم 32 بوصة من النوع توشيبا يكون بسعر 899 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- عروض بنده الشهرية 200 من كريم الوجه والجسم من النوع جونسونز يكون بسعر 18.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده اليوم 1 + 1 من كريم المرطب من النوع جونسونز مقدار 100 مل يكون بسعر 14 بدلًا من 28 ريال سعودي.
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