نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده لمدة 3 أيام تسوق أكثر ووفر أكثر مع عروض هايبر بنده الأسبوعية hyper panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأطعمة الطازجة الأن في عروض بنده لهذا الأسبوع، والتي تسرى لمدة 3 أيام، والمزيد من العروض الموفرة تحت شعار “تسوق أكثر ووفر أكثر”، فالسلع الغذائية متاحة للشراء بأقل الأسعار وإضافة إلى ذلك عبوات مجانية على السلع، فتوجد عروض 1+1 وأكثر في هايبر بنده hyper panda، وكذلك تخفيضات على الشاشات بحيث يُمكنكم شراء شاشات سمارت بأقل سعر وأفضل مواصفات وأيضًا الجوالات.

عروض بنده اليوم

عروض طازجة طوال ثلاثة أيام فقط في عروض بنده، وقطع مختلفة من اللحوم لذا فإنكم ستجدون ما تبحثون عنه بلا شك، وأيضًا بأفضل سعر، وتفيد اللحوم الجسم بعدد كبير من الفوائد وأهمها كونها مصدر للحصول على البروتين، وإليكم صور العروض السارية حتى نفاذ الكمية.

لحم مفروم بقري برازيلي بسعر 24.95 ريال سعودي للكيلو.

عروض بنده الصفحة الرئيسية

تأتي الصفحة الرئيسية في عروض بنده مليئة بالسلع الغذائية الأساسية في معظم وجبات الطعام كالأرز، وتوفير أكبر يمكنكم الاستفادة منه عند شراؤكم كرتون دجاج برديكس من هايبر بنده، وأيضًا الحليب المجفف متاح عبوة موفرة منه بكمية أزيد حتى 500 جرام.

عبوتين زيت نباتي العربي أو عبوتين زيت دوار الشمس، بسعر 44.95 ريال سعودي بدلًا من 69.90 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الأسبوعية

عروض مجانية في بندة على أنواع مختلفة من الأجبان، ومن بينها جبن كيري مربعات، جبن مثلثات، وأيضًا مختلف الأطعمة الجاهزة على الطهي فقط لتوفير الوقت والجهد، مثل قطع الدجاج، شيش طاووق الدجاج والمزيد من الأطعمة اللذيذة المفضلة عند جميع أفراد الأسرة.

2 عبوة من شيش طاووق الدجاج من الكبير، بسعر 16.95 ريال سعودي بدلًا من 25.90 ريال سعودي.

بندة جوالات

عروض جوالات سامسونج، شاومي، فيفو، من ضمن الأجهزة الإلكترونية ذات التخفيضات الكبرى في بندة، وبإمكانيات عالية وإليكم أسعار الهواتف الذكية:

سامسونج A25S 5G حجم الشاشة 6.5 بوصة، بسعر 1559 ريال سعودي بدلًا من 1659 ريال سعودي.

عروض شاشات سمارت بنده

تخفيضات بنده شاشات نقدمها لكم مع الأسعار، وذلك من ماركة توشيبا، تي سي إل، إمبكس جلوريا، وخدمة إضافية تتمتعون بها عند شراء شاشات بنده وهى توصيل الشاشات إلى المنزل مجانًا وكذلك تركيبها، مع توافر مختلف الأحجام من الشاشات، وأحجام كبيرة حتى يُمكنكم التمتع بأجواء السينما المنزلية مع أفراد الأسرة.