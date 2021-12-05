نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات مضاعفة وهدايا مجانية لا تفوتها في عروض اكسترا الجمعة الصفراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات مضاعفة وهدايا مجانية لا تفوتها في عروض اكسترا الجمعة الصفراء، نبدأ عروض extra السعودية اليوم بجهاز مايكروويف ال جي سعة 56 لتر سمارت انفيرتر تنظيفه سهل، ويتوفر بسعر 899 ريال بدلا من 1499 ريال بخصم 600 ريال وتخفيض يصل إلى 40%، وذلك مع إمكانية تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 43 ريال فقط لمدة 36 شهراً. يتوفر كذلك كلاس برو مايكرويف ديجيتال سعة 20 لتر قدرة 700 واط باللون الأبيض، ويبلغ سعره 259 ريال بدلا من 389 ريال بخصم 130 ريال وتخفيض تجاوز 34%، ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع مبلغ شهري 13 ريال فقط على 3 سنوات.

عروض اكسترا الجمعة الصفراء بتخفيضات مضاعفة

يتوفر فليبس خلاط يدوي بقدرة 650 واط وسعة 0.5 لتر مع مفرمة خضار باللون الأبيض، وبلغ سعره ضمن عروض الجمعة الصفراء من extra حوالي 139 ريال بدلا من 179 ريال، مع خصم 40 ريال وتخفيض 23% إلى جانب إمكانية التقسيط بمبلغ 7 ريال شهرياً على 3 سنوات. يتوفر مولنيكس سوبر ديو خلاط بقدرة 700 واط بسرعتان للتشغيل سعته 2 لتر باللون الأبيض، يبلغ سعره 195 ريال بدلا من 329 ريال بخصم 134 ريال وتخفيض 41% مع إمكانية التقسيط. كما توفرت ضمن عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية تيفال شواية كهربائية 2000 واط باللون المعدني، السعر 224 ريال بدلا من 299 ريال بتخفيض 25% وخصم يصل إلى 75 ريال.

عروض الأجهزة من extra السعودية

يتوفر لاجيرمانيا فرن وشواية غاز مقاس 60 x 90 أمان كامل 5 شعلة إيطالي ضمن عروض الجمعة الصفراء، ويبلغ سعره 2699 ريال بدلا من 3899 ريال بخصم 1200 ريال، كما يشمل العرض هدية مجانية بقيمة 250 ريال إلى جانب إمكانية التقسيط لمدة 36 شهر. كما توفر ضمن عروض اكسترا على الأجهزة الكهربائية فريجو موقد غاز 55*55 أمان كامل 4 شعلة ستانلس ستيل، يبلغ سعره 1199 ريال بدلا من 1499 ريال بخصم 20% وتحصل عند شرائه على هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

هدايا مجانية اكسترا السعودية

تضمنت عروض extra الأخيرة على الأجهزة المنزلية موقد جليم غاز 60*90 استيل 5 شعلة إيطالي بأمان كامل، وبلغ سعره داخل عروض الجمعة الصفراء 3099 ريال بدلا من 3899 ريال بتخفيض يتجاوز 21%، ويمكنك تفسيط المبلغ ودفع مبلغ 149 ريال شهريا لمدة 36 شهر، اكما أن لعرض يشمل هدية مجانية بقيمة 250 ريال. كما يتوفر جنرال إليكتريك موقد كهربائي 30 بوصة 4 شعلة باللون الأسود بسعر 3399 ريال بدلا من 4999 ريال، الخصم يصل إلى 1600 ريال مع إمكانية التقسيط بدفع مبلغ 163 ريال شهريا لمدة 3 سنوات، والعرض يشمل هدية مجانية بقيمة 250 ريال في أحدث عروض ديسمبر من اكسترا السعودية.