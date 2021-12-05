شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% تسوق الآن

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عروض اكسترا السعودية، تكون شركة اكسترا من الشركات التي تشمل على العديد من العلامات التجارية الرائدة في كل أرجاء العالم، وكذلك فإن شركة اكسترا لها دور في تجهيز وتوفير العديد من المستلزمات والمستحضرات مثلًا، كل الأجهزة المنزلية والكهربائية أيضًا وهواتف المحمول وأجهزة الحاسوب، كما من الممكن تواجد كل المنتجات التي تخص عناية الشخص مع الكثير من المستلزمات الثانية، حيث يتم تواجد كافة المستلزمات مع ضمان لمدة كبيرة.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 40% تسوق الآن الجمعة الصفراء
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا تعتبر شركة من الشركات المساهمة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن تلك الشركة حريصة لكي تقدم تلك الخصومات والعروض على الكثير من المنتجات والمستلزمات وذلك قد يحدث باستمرار.
كما أن الشركة تعتبر من ضمن الشركات التي تختص في مجال البيع للعديد من المنتجات ومن ضمنها، كافة الإلكترونيات التي تكون عن طريق التجزئة ومنها، الأجهزة المنزلية والكهربائية وغير ذلك، حيث أن شركة اكسترا صار لديها اثنان وأربعون فرعًا يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على غسالة التعبئة العلوية من النوع توشيبا باللون الأبيض أو الأسود حجم 15 كيلو جرام يكون سعرها 2199 بدلًا من 3299 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا مكيف الشباك من النوع ميديا أوليمبوس 18000 وحدة يكون بارد فقط بسعر 1099 بدلًا من 1699 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا ثلاجة باب بجانب باب من النوع هاير حجم 17.8 قدم باللون الرمادي 504 لتر يكون سعرها 2699 بدلًا من 4799 ريال سعودي.
- موقد من النوع لاجيرمانيا مع الفرن والشواية غاز بمقاس 90 * 60 سم سعره يكون 2699 بدلًا من 3899 ريال سعودي.
- سعر غسالة الصحون من النوع ميديا مع سبعة برامج 12 مكان للتخزين باللون الفضي يكون 1329 بدلًا من 1669 ريال سعودي.
- الفريزر الأفقي من النوع كلاس برو 99 لتر حجم 3.5 لتر باللون الأبيض يكون بسعر 699 بدلًا من 1099 ريال سعودي.
- سعر موقد السطح من النوع وايربول مع اثنان شعلة بالكهرباء يكون 739 بدلًا من 899 ريال سعودي.
- موقد الغاز من النوع ويرلبول غاز بلت إن به خمس عيون حجم 90 سم مصنوع من الأستيل يكون بسعر 1849 ريال سعودي.
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