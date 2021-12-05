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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 70 % أقوي العروض والتخفيضات في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون هايبر بنده حريص للغاية لكي يقوم بتقديم أكبر العروض وكذلك الخصومات الرائعة للغاية، فمن الممكن توافر هذه الخصومات وكذلك العروض أما أن تكون كل أسبوع وكذلك كل يوم، كما يتم تواجد حوالي أربعة مراكز تكون متخصصة في التوزيعات الأساسية داخل المملكة العربية السعودية، ويتم توافر حوالي ستمائة شاحنة لكي يقوموا بتوصيل سبعون ألف سلعة غذائية تقريبا وأيضًا سلع غير غذائية.
عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 ل 70% أقوى عروض السعودية وحتي 15 ديسمبر 2021
عروض بنده السعودية
خصومات بنده يعمل على بيع كافة المستحضرات الغذائية إلى جميع جهات المملكة العربية السعودية، حيث أن هايبر بنده يقوم بإعطاء الأصناف التي تتضمن على أعلى وأكبر جودة بالسعر الذي يكون متناسبًا مع كل المواطنين بالمملكة العربية السعودية.
وكذلك الأشخاص المتواجدين بها، حيث أن الشركة قد استطاعت أن تحصل على العديد من الجوائز أثناء تاريخها من هذه الجوائز، هي أفضل وأحسن علامة تجارية بآسيا كلها عام 2011 وكذلك الجائزة الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وهذا في سنة 2013.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده على 360 جرام من الزيتون الأسود الشرائح نوعه كوبوليفا يكون بسعر 10 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- خصومات بنده 4 قطع من الشطة الحارة نوعها رنا حجم 474 مل تكون بسعر 10 بدلًا من 22 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده مزيج من الفطائر البان كيك مع زبدة اللبن من النوع بيتي بروكر سعرها 10 بدلًا من 13.50 ريال سعودي.
- 200 مل من الكريم الناعم نوعه نيفيا سعره يكون 12.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- 100 مل من العطر النسائي الذي يكون من النوع انشانتيه عدد 1 +1 يكون بسعر 41.50 بدلًا من 83 ريال سعودي.
- سعر مرطب الشفاه من النوع هيمالايا حجم 450 جرام يكون بسعر 5.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- 30 مل من السيروم الخاص بالإشراقة الفورية معها فيتامين سي من النوع غارنية سعرها يكون 34.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.
- 6 حبات من اللاصقات التي تخص التنظيف والتنقية من النوع نيفيا تكون بسعر 13.95 بدلًا من 27.25 ريال سعودي.
- قناع هيدرا بخلاصة الشاي الأخضر من النوع غارنية يكون بسعر 10 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
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