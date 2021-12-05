شوف لولو ماركت lulu hypermarket أقوى عروض الهواتف الذكية بأقل الأسعار

عروض لولو ماركت على الهواتف الذكية من جميع العلامات التجارية حيث توجد هواتف من إنتاج مصانع سامسونج وهواوي وشاومي بالإضافة إلى منتجات أوبو وغيرها الكثير. ويقدم هايبر لولو تخفيضات كبيرة في أسعار هذه الجوالات تحت عنوان صفقات الإلكترونيات لنشر السرور بين عملائها وجذب عديد من المتسوقين. ويوفر لولو مجموعة مختلفة من إصدارات الهواتف تابعة لكل شركة لتوفير خيارات أكثر للمشتري.

لولو ماركت

استمتع بالميزات المتعددة لهاتف سامسونج جالكسي أي 3 إس سعة 32 جيجا مقابل 475 ريال فقط. يتميز الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 كما يحتوي على رام سعة 3 جيجا بايت. يحتوي على ثلاث كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي أمامية ويدعم شبكات الجيل الرابع.

مقابل 1549 ريال فقط بدلا من 1659 ريال وبفارق قدره مائة وعشرة ريال تستطيع شراء جوال سامسونج جالكسي أي 52 اس سعة 128 جيجا الذي يدعم شبكات الجيل الخامس. يحتوي الجهاز على رام 8 جيجا وأربعة كاميرات بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية. يعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.

قد تود شراء هاتف سامسونج جالكسي اس ٢١ بلس سعة ٢٥٦ جيجا بايت الذي يدعم شبكات الجيل الخامس ٥ جي. ويعمل بنظام التشغيل أندرويد ١١, مساحة الرام في هذا الهاتف ٨ جيجا بايت ويحتوي على ثلاث كاميرات خلفية بدقة ١٢ ميجا بيكسل و٦٤ ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة بدقة ١٢ ميجا بيكسل. دقة الكاميرا الأمامية تبلغ ١٠ ميجا بيكسل يتم عرض هذا الجوال مقابل ٣٣٩٩ ريال بدلا من ٤١٩٩ ريال في هايبر لولو لفترة محدودة.

لولو هايبر ماركت

يتيح لك هايبر لولو باقة متنوعة من أشهر هواتف شركة شاومي التي نشأت منذ فترة قصيرة وذاع صيتها وأصبح الملايين يبحثون عن منتجاتها.

جوال شاومي ريدمي نوت 10 إس سعة ذاكرة الهاتف 128 جيجا كما أن سعة الرام 6 جيجا بايت. يعمل بنظام أندرويد 11 ويدعم شبكات الجيل الرابع. يتميز بوجود أربعة كاميرات خلفية وكاميرا سيلفي أمامية. تستطيع الحصول على هذا الجهاز ضمن صفقات لولو للأجهزة الإلكترونية مقابل 849 ريال فقط بدلا من 949 ريال والاستفادة بوفر مائة ريال.

عروض لولو

إذا كنت من مفصلي جوالات هواوي فلولو هايبر ماركت المكان الأنسب لاقتناء هذه الهواتف حيث تجد عدة إصدارات مختلفة بأسعار تنافسية.

هاتف هواوي نوفا 9 يعمل بنظام التشغيل الخاص بالشركة يحتوي على رام 8 جيجا بايت مقاس الشاشة 6.57 وسعة تخزين الهاتف 128 جيجا بايت. احصل عليه الآن من فروع لولو مقابل 1899 ريال فقط.

Lulu hypermarket

احصل على جوال أوبو رينو 5z سعة 128 جيجا يحتوي على رام 8 جيجا بايت ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11. يحتوي على أربع كاميرات خلفية. بدقة 2 و2 و8 و48 ميجا بيكسل.كما توجد كاميرا أمامية تعمل بدقة 16 ميجا بيكسل. الهاتف متاح الآن مقابل 1399 ريال بدلا من 1499 ريال.