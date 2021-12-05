نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول على الهواتف والتجهيزات المنزلية وفرص ربح ٣ مليون ريال في المقال التالي

تمنع أسواق عبد العثيم لعملائها فرصة ربح ضمن بروشور عروض العثيم تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي للأسبوع الرابع على التوالي. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لإنشاء أسواق العثيم في المملكة. وتوفر المجموعة لعملاءها إمكانية الفوز بعدة سيارات خمسة سيارات من نوع ماليبو وستة من سيارات كابتيفا خلال أسبوعين. ويحتوي بروشور العروض على المئات من السلع المتنوعة ما بين البقالة والالكترونيات وأدوات المائدة. فضلا عن الهواتف الذكية والتجهيزات المنزلية والتي من المقرر أن نتحدث عنها في هذا المقال. عروض العثيم احصل على هاتف سامسونج أي ٢٣ ريال سعة ٦٤ جيجا بايت يحتوي على رام سعة ٤ جيجا بايت. يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية. يدعم شبكات الجيل الخامس قوة بطارية الجهاز خمسة آلاف أمبير متوفر بسعر ٧٢٩ ريا.

مشاهدة التلفزيون أصبحت أكثر متعة مع شاشة جيباس ال اي دي سمارت ٤٠ بوصة تستطيع استخدامها في الدخول على الإنترنت ومشاهدة اليوتيوب او استخدام الفيس بوك والمتصفحات المختلفة. الشاشة متوفرة بسعر ٩٦٩ ريال فقط.

احصل على شاشة شارب ال اي دي ٣٢ بوصة سعر الحبة ٨٩٩ ريال فقط.

شاشة إمبيكس ال اي دي ٤٠ بوصة بسعر ٧٩٩ ريال فقط.

اشتري مسرح منزلي جيباس ترولي واستمتع بالصوت الواضح والمميز بسعر ٢٦٩ ريال للحبة. اشتري جوالي أي تي ال 9200 مقابل 99 ريال للحبة.

استمتع بالمزايا المتعددة لسماعة ميكروديجيت بلوتوث المعروضة مقابل 249 ريال فقط للحبة.

إذا كنت من محبي الجوالات الكلاسيكية التي تعمل بالأزرار فإن جوال نوكيا 1100 هو الحل الأمثل متوفر الآن بأسواق عبد الله العثيم مقابل 115 ريال للحبة فقط.

احصل على هاتف تكنو كي إف 8 بسعة ذاكرة 128 جيجا بايت ورام 4 جيجا مقابل 545 ريال للحبة.

جوال شاومي ٩ سي الشهير مقابل ٣٩٩ ريال فقط يحتوي على ثلاث كاميرات بدقة تصوير مختلفة وكاميرا أمامية. كما يدعم شبكات الجيل الرابع ويحتوي على رام سعة ٢ جيجا بايت سعة ذاكرة الهاتف ٣٢ جيجا بايت.

جوال تكنو ال أي ٧ سعة ١٢٨ جيجا بايت سعر الحبة ٦٩٩ ريال سعودي فقط. العثيم مول عرض خاص من أسواق العثيم على طقم قدور بامكو المكون من ٩ حبات مقابل ٢٢٩ ريال فقط يحتوي الطقم على أواني طهي بمقاسات مختلفة بالإضافة إلى مقلاة بيد طويلة.

اشتري طقم قدور رويال فورد عبارة عن ثماني حبات مقابل ١١٩ ريال فقط. عرض خاص من العثيم على حافظة طعام سوبر ماكس مكونة من ثلاث حبات بسعر ٤٥ ريال للحبة. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم مول على الهواتف والتجهيزات المنزلية وفرص ربح ٣ مليون ريال - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم مول على الهواتف والتجهيزات المنزلية وفرص ربح ٣ مليون ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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