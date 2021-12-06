نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 على المنتجات الطازجة، مهرجان الطازج الأسبوعي هو مجموعة من العروض الاستثنائية التي تُقام في أسواق عبد الله العثيم يوم الاثنين من كل أسبوع، وتستمر لمدة يوم واحد فقط، وتشمل مجموعة كبيرة من الخضروات والفاكهة الطازجة إنتاج اليوم، كذلك عروض على الأجبان ومستلزمات العطار والمخبوزات، تتميز عروض الطازج العثيم ليوم الاثنين بأنها عروض كبيرة تصل إلى نصف السعر أو أكثر، في هذا المقال من موقعكم “ثقفني” نقدم لكم أحدث عروض العثيم بصفحة واحدة، تسري العروض حتى نهاية اليوم الاثنين.

عروض العثيم اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021

ما زالت العروض الأسبوعية من أسواق العثيم سارية، تنتهي في يوم غد الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021، وما زالت هناك فرصة للفوز بسيارة واحدة من 11 سيارة مقدمة بمناسبة الاحتفال بالعيد السنوي لأسواق العثيم، كذلك يمكنكم الدخول في سحب للحصول على جائزة من ضمن جوائز بقيمة 3 ملايين ريال سعودي، التسجيل متاح لعملاء اكتساب فقط، يمكنك أن تسجل كعميل جديد في نظام اكتساب أيضاً.

تجدون في عروض اليوم من العثيم الكثير من الخصومات والتخفيضات على أسعار الفواكه والخضروات، عروض كيلو عليك وكيلو علينا تشمل البصل الأحمر والعدس الأصفر، والبطاطس الحلوة والليمون الشبك، والخس الآيس بيرج والملفوف الأبيض، أما من منتجات المخبوزات يسري نفس العرض على الكرواسون بحشوة الجبن الرومي، وكذلك دونات الشيكولاتة من زود، ومن منتجات العطارة يسري نفس العرض على الفلفل الأسود الحب.

إلى جانب الكثير من العروض الأخرى بسعر التكلفة، مثل عروض الطماطم والموز والجافة والكيوي، إلى جانب البخاري الأحمر والتفاح الأحمر والاخضر إلى جانب برتقال العصير والخيار والقرع الأمريكي، ومن منتجات زود أو مخابز العثيم تجدون عروضاً على الرازق ولقمة القاضي والكب كيك.

تخفيضات كبيرة في أسعار الأجبان المعلبة والطازجة، والهيل والبهارات المشكلة ومكعبات الزبدة، بالإضافة إلى مجموعة عروض الأدوات والأجهزة منزلية مثل عروض محضرة الطعام من مولينيكس، وكذلك عصارة الحمضيات من بانيكس وترمس ديفا.

أحدث عروض العثيم مهرجان الطازج الاثنين

فيما يلي أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة: