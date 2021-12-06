نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسوأ 7 عادات يومية خاطئة تسبب تلف الشعر.. تجنبوها وطرق العناية بالشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عادات تدمر الشعر على المدى الطويل يمكن لأشياء بسيطة مثل استخدام عصابة رأس خاطئة أو لف شعرك بمنشفة أن تتلف الضفائر وتتسبب في أضرار جسيمة على الرغم من سهولة ارتكاب هذه الأخطاء إلا أنه يمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى على شعرك لذلك قمنا بمراجعة 7 عادات تؤدي إلى تلف الشعر وفقًا لموقع Bright Side الإلكتروني.

عادات تدمر الشعر

1- ارتدي ملابس صوفية: المعاطف الصوفية تبقى دافئة في الطقس البارد لكن هذه الخامة تضر شعرك لأن الصوف يولد كهرباء ساكنة ويجعل شعرك يلتصق به ويؤدي في النهاية إلى تكسر الشعر عندما يمطر شعرك عند هطول الأمطار. يصبح مبللًا ويصبح أكثر هشاشة ويتكسر بسهولة أكبر.

2- تناول التونة: على الرغم من أن التونة غنية بالعناصر الغذائية وهي مصدر مهم للعديد من العناصر الغذائية إلا أنها تحتوي أيضًا على مستويات عالية من الزئبق وهذا المعدن الثقيل السام يمكن أن يسبب بعض المشاكل تشير دراسة إلى أن استهلاك الزئبق قد يكون مرتبطًا أيضًا بتساقط الشعر المفاجئ.

3- جفف شعرك بمنشفة أو بمجفف شعر: معظمنا معتاد على لف الشعر بمنشفة بعد الاستحمام لكن المناشف القطنية يمكن أن تجعد الشعر وتتسبب في تكسره ولأن المناشف خشنة وجافة فقد يتسبب ذلك في ظهور جلد بالخارج تظهر الطبقات مما قد يؤدي إلى تقصف الأطراف يمكن أن يتسبب الاستخدام المتكرر لمجفف الشعر أيضًا في تقصف الأطراف وبهتانه.

4- استخدم أربطة شعر مرنة: قد يتسبب تسريحة الشعر المشدودة في تلف الشعر عند ربطه مثل ذيل الحصان بسبب التقلبات من الشريط المطاطي يضغط على الشعر وإذا حدث هذا فقد يتسبب في تكسر الشعر يتم استخدام طريقة خاطئة لذلك إذا تم استخدامها على جذور الشعر فإنها ستجعل جذور الشعر تبدو دهنية .

6- استخدام الشامبو الجاف: الشامبو الجاف هو أفضل طريقة للحفاظ على شعرك ولكن استخدامه بشكل متكرر يمكن أن يجعل فروة الرأس يمكن أن تسبب فروة الرأس الحكة والجافة والتقشير وغير الصحية بدورها تساقط الشعر وتمنع نمو شعر جديد لأن الشامبو الجاف لا ينظف شعرك بالفعل وقد يتسبب في النهاية في ظهور قشرة الرأس افعل هذا كثيرًا فقد يتسبب في النهاية في أن يصبح شعرك أرق كما أن ارتداء النظارات على رأسك سيقلل أيضًا من تدفق الدم إلى فروة الرأس ويبطئ نمو الشعر.

أضرار وضع النظارات علي الشعر

لن تفقد النظارات الشمسية عند ارتدائها على الرأس ولكن إذا قمت بذلك بشكل متكرر فقد ينتهي بك الأمر إلى ترقق شعرك كما أن ارتداء النظارات على رأسك سيقلل من تدفق الدم إلى فروة الرأس ويبطئ نمو الشعر.