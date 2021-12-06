10 علامات تنذرك بأمراض الغدة الدرقية تعرف عليها فورا قبل فوات الأوان

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اعراض قصور الغدة الدرقية تعتبر أمراض الغدة الدرقية مشكلة صحية شائعة حيث يعاني حوالي 12٪ من الناس في جميع أنحاء العالم من أمراض الغدة الدرقية وخاصة النساء وهم أكثر عرضة للإصابة به من الرجال ويزداد الخطر مع تقدم العمر وفي هذا التقرير وفقًا لموقع “الصحة والإنسان” تمت مراجعة 10 علامات من قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية. اعراض قصور الغدة الدرقية أكثر أعراض قصور الغدة الدرقية شيوعًا هي الشعور بالتعب والإرهاق لأن الهرمونات التي تفرزها الغدة الدرقية تتحكم في مستويات الطاقة مما يؤدي إلى الكسل وعدم القدرة على التركيز في العمل والأرق وصعوبة النوم. يتغير وزن الجسم عندما تنخفض مستويات هرمون الغدة الدرقية بالنسبة للغدة الدرقية تنخفض التمارين الرياضية بسبب الإرهاق ويبدأ الجسم في تخزين المزيد من السعرات الحرارية على شكل دهون بدلاً من حرقها حتى لو لم يحصل المريض على سعرات أكثر وفقًا للأبحاث فإن الأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثًا بقصور الغدة الدرقية لديهم زيادة في أجسامهم من 15 إلى 30 كجم في السنة الأولى.الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية على الرغم من عدم وجود شهية لديهم فقدوا الوزن بسبب عملية التمثيل الغذائي المتسارع. الشعور بقصور الغدة الدرقية بالبرودة الشديدة وينخفض ​​معدل الأيض في الجسم وبسبب انخفاض هرمونات الغدة الدرقية تنخفض عملية حرق السعرات الحرارية مما يجعل الشخص يشعر بالبرودة أكثر من غيره ويحدث هذا في حوالي 40٪ من الأشخاص الذين يعانون من انخفاض هرمونات الغدة الدرقية. الغدة الدرقية: يفرز هرمون الغدة الدرقية الدهون البنية ويزيد السعرات الحرارية في الجسم عن المعتاد ويسرع عملية التمثيل الغذائي ويزيد من معدل حرق السعرات الحرارية. 4 أعراض تنظرك بمشكله الغدة تغيرات في الجلد اضطراب هرمون الغدة الدرقية يؤدي نقص الغدد إلى تغيرات في خلايا الجلد مما يؤدي إلى انتفاخ وحكة وجفاف الجلد.

تؤثر الغدة الدرقية على العمليات الإدراكية مما يؤدي إلى انخفاض مستويات التركيز والإلهاء.

للإمساك أو الإسهال قصور الغدة الدرقية تأثيران على صحة الجهاز الهضمي احدهما تباطؤ عملية التمثيل الغذائي والآخر إضعاف العضلات التي تقوم بتمرين القولون والبراز مما يؤدي إلى الشعور بألم الإمساك أما فرط نشاط الغدة الدرقية فيمكن أن يسبب ضعف عضلات الجهاز الهضمي ويسبب إسهالاً مزمناً.

تغيرات في الدورة الشهرية. فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور يؤدي إلى تغيرات الدورة الشهرية وعدم انتظامها وقد ينخفض ​​دم الحيض كثيرًا في اليوم الأول ثم يتوقف في اليوم الثاني ويشير هذا إلى أن النساء معرضات لخطر الإجهاض أو عيوب خلقية في الجنين و ضعف العضلات والمفاصل عندما تنخفض هرمونات الغدة الدرقية يقوم الجسم بتفتيت أنسجة العضلات للحصول على الطاقة بدلاً من الدهون وبالتالي زيادة قوة العضلات ويشعر المريض بالتهاب المفاصل نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية. الوسوم عمر شويل - جدة 10 علامات تنذرك بأمراض الغدة الدرقية تعرف عليها فورا قبل فوات الأوان - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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