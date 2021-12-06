شوف خصومات 50% في العثيم السعودية اليوم على جميع المنتجات 1+1 مجانا

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عمر شويل - جدة اهتمت أسواق العثيم في أن توفر إلى عملائها كل ما يحتاج إليه المنزل من مواد غذائية ومواد للتنظيف، فيوجد للعثيم أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع، فإذا كنتم في حاجة للحصول على أفضل المنتجات وتبحثون عن متجر للتعامل معه فبكل تأكيد لن تجدوا أفضل من العثيم.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية

وفرت العثيم إلى عملائها مجموعة من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” شراب بودرة فروتي برتقال Fruity، كاكاو زدني بودرة بالإضافة إلى عسل لوبريزا زهور ويشمل العرض على بطاطس تاستو شرائح وتونة جنتل خفيف بزيت دوار الشمس، مكعبات مرقة دجاج زدني، مياه ارتوينا صحية، أرز جنات مصري، قهوة العثيم هرري، مناديل وجه ركس وصابون بودرة أو مسحوق غسيل ركس REX.

يحتوي العرض على مختلف المنتجات التي من بينها أيضًا كلًا من التالي” شير بخور مطهر ومنظف Shear، جبن هالي موزاريلا وأيضًا مفروم بقر لاتينا، يحتوي العرض على لوبة كريمة بالشوكولاتة وكيك لوبو بايت بالكاكاو، يحتوي العرض على معمول فونتي بالتمر السعودي مع ويفر كيت كاتم ونتس ميني مع شوكولاتة الموانداي بالحليب واللوز وكيت كات ويفر أصابع بأحجام متنوعة”.

يحتوي العرض أيضًا على ” مربي حلواني فراولة، كب كيك يمامية غندور فانيليا، تونة حدائق كاليفورنيا خفيف، دقيق كويتي درجة أولى، سن توب شراب برتقال، يحتوي العرض أيضًا على الكثير من الحلويات مثل تورتة ميل في مربي مشمش، ماكرون كب كيك بالكريمة، دونات ميني ودونات كبيرة، زود كرواسون جبن بيضاء، يشمل العرض على جبن ماك تشيز فيتا وإسطمبولي”.

تخفيضات العثيم السعودية

يشمل العرض على الكثير من المنتجات التي من بينها التالي” هالي جبن شيدر وكذلك هالي حليب مكثف محلى وهناك تونة فيكتو ابيض بزيت، هالي شاي خيط ويشمل أيضًا العرض على هالي بسكويت شاي سادة، جودان أرز أبيض، باريو بيرة زجاج Bario Non Alcoholic Beer، يحتوي العرض أيضًا على بيبسي بلاستيك Pepsi، مياه أكوا فينا Aquafina water، ليبتون أيس تي خوخ.

أرز بكريمة الساندويتش / باستا ذهبية، شوكولاتة مشكلة على شكل نجمة (900 جم)، قناع وجه حلال، مسحوق غسيل مركز بالمد والجز، أرز بسمتي، باربي أبو كاس أرز، شوكولاتة فيريرو روشيه، تمر سك، دجاج ساديا، صلصة طماطم لانا مالاي، حليب مجفف كامل الدسم، زيت دوار الشمس، ربيع الشاي الأخضر، ساديا برجر (لحم البقر أو الدجاج.