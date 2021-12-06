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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى التنزيلات.. عروض إكسترا السعودية الجوالات الأيفون والسامسونج وهواوي Extra–sa mobiles في المقال التالي
ننشر أقوى التنزيلات والتخفيضات على الأيفون والجوالات في اكسترا بعد طرح عروض إكسترا السعودية الجوالات الأيفون والسامسونج وهواوي Extra–sa mobilesبتخفيضات تصل 50% توفرها الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عروضآ هائلة علي الهواتف المحمولة ، والتي ينتظرها الكثير في المملكة العربية السعودية لما تتمتع به شركة اكسترا من شعبية كبيرة حيث تتعامل مع أكثر من 12 مليون متسوق وبمناسبة نهاية العام تقدم اكسترا تخفيضات كبيرة وعروض اكسترا على هواتف الجوال نتعرف عليها من خلال السطور التالية.
عروض اكسترا السعودية على جوالات آبل آيفون
- آبل أيفون 13 برو ماكس ، 5 جي ، مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا يعرض بسعر 5699 ريال.
- أيفون آبل 13 برو ، 5 جي ،مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا يعرض بسعر 4699 ريال.
- آبل أيفون 13 برو ماكس ، 5 جي , مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي يعرض بسعر 5699 ريال.
- أيفون آبل 13 برو ماكس ، 5 جي مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا يعرض بسعر 6699 ريال.
- آبل آيفون 13 برو ، 5جي ، مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفحمي بسعر 4699 ريال.
عروض وتخفيضات اكسترا جوالات هواوي وسامسونج
كما تتضمن عروض وتخفيضات اكسترا على مختلف أنواع هواتف الجوال التي من بينها كلًا من التالي:
- هواوي نوفا 7 آي , مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر المشرق , يعرض بسعر 769 ريال.
- لافا في بلس 6 ، 4 جي ، مساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق يعرض بسعر 219 ريال.
- سامسونج نوت 20 ، 4 جي مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون البرونزي , يعرض بسعر 2399 ريال.
- وتضم عروض اكسترا على جوال سامسونج جالكسي إيه 72 , 4 جي , مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق مع خصم بنسبة 5,88% يعرض بسعر 1599 ريال.
- سامسونج جالكسي إس 20 اف اي ، 5 جي , مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر يعرض بسعر 1899 ريال.
- وتتضمن عروض اكسترا على جوال لافا في بلس 6، 4 جي , مساحة 32 جيجا بايت , متوفر باللون الأزرق يعرض بسعر 219 ريال.
- تكنو سبارك 6 برو , 4 جي , مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق , يعرض بسعر 419 ريال .
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