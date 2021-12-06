شوف أقوى التنزيلات.. عروض إكسترا السعودية الجوالات الأيفون والسامسونج وهواوي  Extra–sa mobiles

ننشر أقوى التنزيلات والتخفيضات على الأيفون والجوالات في اكسترا بعد طرح عروض إكسترا السعودية الجوالات الأيفون والسامسونج وهواوي Extra–sa mobilesبتخفيضات تصل 50% توفرها الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا) عروضآ هائلة علي الهواتف المحمولة ، والتي ينتظرها الكثير في المملكة العربية السعودية لما تتمتع به شركة اكسترا من شعبية كبيرة حيث تتعامل مع أكثر من 12 مليون متسوق وبمناسبة نهاية العام تقدم اكسترا تخفيضات كبيرة وعروض اكسترا على هواتف الجوال نتعرف عليها من خلال السطور التالية.

عروض اكسترا السعودية على جوالات آبل آيفون

آبل أيفون 13 برو ماكس ، 5 جي ، مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا يعرض بسعر 5699 ريال.

أيفون آبل 13 برو ، 5 جي ،مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا يعرض بسعر 4699 ريال.

آبل أيفون 13 برو ماكس ، 5 جي , مع مساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الذهبي يعرض بسعر 5699 ريال.

أيفون آبل 13 برو ماكس ، 5 جي مساحة 512 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق سييرا يعرض بسعر 6699 ريال.

آبل آيفون 13 برو ، 5جي ، مساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الفحمي بسعر 4699 ريال.

عروض وتخفيضات اكسترا جوالات هواوي وسامسونج

كما تتضمن عروض وتخفيضات اكسترا على مختلف أنواع هواتف الجوال التي من بينها كلًا من التالي: