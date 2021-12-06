اياك أن ترمي زيت القلي المستعمل في الحوض لهذا السبب الخطير توقف فوراً قبل فوات الأوان

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بسبب العديد من العادات الغذائية التي أصبحنا نستخدمها الآن فإننا نستهلك كمية كبيرة جدًا من زيوت الطهي خصوصًا بعد جمع مخلفات الطعام وبما أن أغلب طعامنا أصبح يعتمد على القليل فإنه من الصعب جمع كل هذه الكمية أو التصرف فيها والحل الأمثل يكون من خلال سكب مياة القلي داخل البلاعة أو مصرف المطبح حتى نتخلص منها بأسهل طريقة ممكنة ولكن في الحقيقة أن هذه الطريقة لها العديد من الأضرار التي تضاعف المشكلة لذلك لا بد أولًا من التعرف على أضرار رمي زيت القلي وأيضًا سنتعرف من خلال هذا المقال على بعض الحلول الأخرى التي يمكن استخدامها للتخلص من زيت القلي المستعمل.
لا ترمي زيت القلي المستعمل لهذا السبب
ربما ظننت من العنوان أننا سنتحدث أكثر عن فوائد زيت القلي المستعمل وكيف يمكن استخدامه ولكن الأهم من ذلك أن نعرف بالفعل ما الذي يمكن أن تفعله الزيوت التي تم القلي فيها عندما نقوم بسكبها داخل البلاعات أو المصارف ومن خلال النقاط التالي سنتعرف على هذا:
- عندما نقوم بسكب زيت القلي المستعمل في مصرف الماء فإن هذا يسبب تجمعًا كبيرًا للأوساخ والدهون يؤدي إلى تجمعها.
- عادة يتم التخلص من زيت القلي وهو ساخن لذلك يكون له قوامًا سائل وبعد أن يتجمد داخل البلاعة فإنه يتحول إلى دهون سميكة تسبب انسداد في سباكة المطبح وحدوث العديد من المشاكل.
طرق لاستخدام زيت القلي المستعمل
هناك بعض الطرق التي يمكن استخدام زيت القلي المستعمل فيها دون أن يسبب أي أضرار ومن الأمثلة على هذه الطرق ما يلي:
- يمكن استخدام زيت القلي في التخلص من بض البقع في بعض الأشياء مثل تنظيف شفاطات الحمام لأن الزيت يعمل على تفكيك تماسكها.
- يستخدم زيت القلي المستحمل أيضًا في صناعة بعض أنواع الصابون في المنزل
- هناك بعض المشاريع القائمة على تجميع زيوت القلي المستعمل من المنازل لاستخدامها كأحد موارد الطاقة البديلة في المصانع، وهذه العملية من العمليات الآمنة جدًا والتي تتم تحت إشراف الدولة.
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