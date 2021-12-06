شوف فصل الشتاء مع بنده غير لا تفوت عروض هايبر بنده على حاجات الشتاء

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فصل الشتاء مع بنده غير لا تفوت عروض هايبر بنده على حاجات الشتاء، يعد فصل الشتاء فرصة لتجربة وصفات شواء مختلفة ولذيذة، فيقدم إليكم هايبر بنده وصفة الكباب بالجبن، يمكنكم القيام بتحضيرها والاستمتاع بطلعة شواء شتوية ممتعة وشهية، ولا تفوتوا فرصة الحصول على مكونات الوصفة طازجة ضمن أقوى عروض التوفير وأقوى الأسعار في فصل الشتاء مع بنده في جميع الفروع، استمتعوا بها ولا يفوتكم التسوق لكل احتياجاتكم الشخصية بأفضل الأسعار وأقوى العروض في جميع فروع هايبر بنده، وأيضا مع حلول الشتاء، فرصتكم للاستمتاع بالمشروبات التي تمد بالطاقة وتساعد على تدفئة الجسم وأهم هذه المشروبات هو السحلب المزين بالمكسرات وجوز الهند، ووفر أكثر عند التسوق من هايبر بنده ولا تفوت عروض بنده في مهرجان الجمال لهذا الأسبوع، ولا تفوتوا أفضل العروض لهذا الأسبوع على كافة احتياجات الأسرة واستفيدوا من عروض رائعة على منتجات الجمال، ولكن من المؤسف أن هذه العروض تنتهي يوم الغد الموافق الثلاثاء 3 من جمادي الأول 1443 هـ أو حتى نفاد الكمية. فصل الشتاء مع بنده: احصل على طقم كاسات شاي باسباتشي ( 6 قطع )، عدد 2 مجموعة × 6 قطع أي ستحصل على عدد 12 قطعة من كاسات الشاي بسعر 12 ريال سعودي، بدلاً من سعر 22 ريال سعودي. يمكنك الاستفادة من عرض سوبر ماركت هايبر بنده على طقم كاسات شاي باسباتشي (6 قطع) عدد 2 كرتون بسعر 17 ريال سعودي بعد الخصم، سعر الكاسات قبل الخصم هو 26 ريال سعودي.

اشتري ترمس ستانلس ستيل شاها (1.1 لتر) عدد 2 قطعة من هايبر بنده بسعر 164 ريال سعودي قبل التخفيض. سعر البيع بعد الخصم هو 95 ريال سعودي. عرض على ترمس بلوميرو (1لتر) عدد 2 ترمس بسعر 73 ريال سعودي بدلاً من سعر 112 ريال سعودي.

طقم كاسات كوسيم (6 قطع) في 2 كرتون بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 38 ريال سعودي. يمكنك الحصول على طقم كاسات باسباتشي عدد 6 قطع في 2 كرتون يساوي 12 قطعة من الكاسات. بسعر 32 ريال سعودي وهو سعر المنتج الأساسي قبل العروض المقدمة من هايبر بنده. أما سعر البيع للعملاء بعد تقديم العروض وعمل التخفيضات هو 20 ريال سعودي.

كما يمكنك الاستفادة من العروض والحصول على قدر ضغط ألومنيوم السيف. سعة 7 لتر بسعر 104 ريال سعودي بدلاً من سعر 135 ريال سعودي. وسعة 11 لتر بسعر 143 ريال سعودي بدلا من سعر 183 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة فصل الشتاء مع بنده غير لا تفوت عروض هايبر بنده على حاجات الشتاء - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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