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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم خصم من 30 ل 60 % تخفيضات على جميع المنتجات في المقال التالي
عروض العثيم السعودية، شركة العثيم تكون من الشركات المساهمة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة يتم تواجدها بالمرتبة رقم اثنان، حيث أنها أيضًا تعد من السلاسل القوية والكبيرة بالأسواق المركزية من جهة المبيعات بعد هايبر بنده بالمرتبة، كما أن شركة العثيم قد تم تصنيفها عن طريق مجلة تسمى فوربس في أمريكا سنة 2016 بأن الشركة تعد من ضمن الشركات التي تتواجد في المنزلة رقم مائة وتسعة من إحدى القوائم الكبيرة والقوية في كل أرجاء العالم.
عروض العثيم الأسبوعية خصم 60 % ولمدة 5 أيام ألحق التخفيضات نهاية العام
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم يعد من ضمن الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يقوم بتوفير أقوى وأكبر العروض، وأيضًا تواجد الخصومات المذهلة والرائعة جدًا كما أن الهايبر يتواجد به أيضًا الكثير من المستلزمات والمنتجات التي يحتاجها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ويتطلبونها باستمرار، ومن تلك المستلزمات هي، كافة المستحضرات الخاصة بالوقاية الشخصية مع العديد من المستلزمات الغذائية والغير غذائية.
تخفيضات العثيم الأسبوعية
- تنزيلات العثيم على 500 جرام من الحلاوة بالشوكولاتة من النوع الجميل عدد اثنان قطعة تكون بسعر 19.95 بدلًا من 39.90 ريال سعودي.
- خصومات العثيم بسكويت تويكس وشوكولاتة من النوع مارس مقدار 247 جرام عدد اثنان قطعة يكون بسعر 18.57 بدلًا من 37.14 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم سعر الكيلو جرام من الخيار الطازج يكون 3.50 بدلًا من 4.75 ريال سعودي.
- تنزيلات العثيم مقدار كيلو جرام من الكلمنتينا تكون بسعر 3.95 بدلًا من 5.95 ريال سعودي.
- 240 جرام من الزيتون الأسود والأخضر من النوع أكورسا الشرائح عدد اثنان قطعة يكون بسعر 6.25 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.
- 10 لتر من الضغط العربي من النوع اي تي سي يكون بسعر 199 بدلًا من 569 ريال سعودي.
- الكيلو جرام من الأفوكادو تكون بسعر 7.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الكاكا تكون 9.50 ريال سعودي.
- 95 جرام من القشطة نوعها هالي تكون بسعر 1.95 بدلًا من 3.25 ريال سعودي.
- معمول بالتمر من النوع هالي يكون بسعر 8.95 بدلًا من 11.50 ريال سعودي.
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