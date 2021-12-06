شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% على كل هذه المنتجات تسوق الآن

عروض بنده السعودية، تعد شركة بنده من إحدى الشركات التي تم تأسيسها في سنة 1970، وهي من الشركات المتخصصة في الأسواق التجارية، وذلك من أجل بيع كافة المستحضرات الغذائية، وبعد ذلك تم انتشارها بمقدار عريق وكبير إلى أن أصبحت من أشهر الشركات في هذا المجال في ظل تواجد عدة مجموعات متخصصة في صافولا والتي كانت تمتلكها منذ آخر القرن العشرين إلى اليوم هذا، حيث أن الشركة في هذه الفترة قد أصبحت لديهم 200 فرع يتم توزيعهم في ثمانية وثلاثون مدينة بالمملكة العربية السعودية.

عروض بنده اليوم ولمدة 10 أيام خصم يصل ل 70 % أقوي العروض والتخفيضات

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الكثير من الخصومات الكبيرة والعروض المذهلة والقوية جدًا اليوم الموافق الحادي والعشرون من شهر نوفمبر في عام 2021 إلى كل عملاء شركة بنده.

كما يترقب الكثير من المواطنين تلك العروض وأيضًا الخصومات التي يوفرها سوق بنده ويحتاجها العديد من المواطنين، وهذا بسبب أن هذه الخصومات والعروض تشمل على مقدار واسع وكبير من الخصومات على المنتجات والمستحضرات الغذائية وكذلك الغير غذائية.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على 40 * 330 مل من المياه نوعها بنده تكون بسعر 10 بدلًا من 17.50 ريال سعودي.

خصومات بنده ثمانية قطع من الصامولي الأبيض أو البر من النوع بنده تكون بسعر 2.95 بدلًا من 3.50 ريال سعودي.

تنزيلات بنده 400 جرام من الخضروات نوعها بنده عدد أربعة قطع سعرها يكون 10 بدلًا من 18 ريال سعودي.

القشطة من النوع بنده حجم 170 جرام عدد ثلاث قطع سعرها يكون 10 بدلًا من 11.85 ريال سعودي.

100 جرام من التونة نوعها بنده عدد 4 قطع تكون بسعر 10 بدلًا من 18 ريال سعودي.

سعر ورق العنب المحشي من النوع بنده مقدار 400 جرام يكون 7.50 بدلًا من 8.50 ريال سعودي.

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