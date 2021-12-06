نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف كيلو علينا وكيلو عليك مع عروض العثيم مول على السلع الطازجة في المقال التالي

عروض العثيم تقدم أفضل عروض وتخفيضات على السلع الغذائية الطازجة من الخضروات والفاكهة في مهرجان كيلو علينا وكيلو عليك، بالإضافة إلى عروض على منتجات أخرى فقط بسعر التكلفة، وتشتهر مجموعة أسواق عبد الله العثيم ببدأ مهرجان الطازج كل يوم أثنين من كل أسبوع وحتى نفاذ الكمية، فبادروا بالسرعة والتوجه إلى أقرب فرع اليكم من فروع العثيم مول السعودية والمنتشرة في معظم أنحاء المملكة العربية للتمتع بهذه العروض وغيرها العديد والعديد من عروض العثيم الأسبوعية. مهرجان عروض الطازج من أسواق عبد الله العثيم: كيلو طماطم بسعر التكلفة فقط وهو 3.45 ريال سعودي.

كيلو موز بسعر التكلفة فقط وهو 3.95 ريال سعودي.

عرض 1+1 كيلو بصل أحمر بسعر 2.75 ريال سعودي.

عرض 1+1 على كيلو العدس الاحمر بسعر 9.95 ريال سعودي.

كيلو جوافة بسعر التكلفة فقط 9.95 ريال سعودي.

كيلو كيوي بسعر التكلفة فقط وهو 8.50 ريال سعودي. 2 ربطة ليمون شبك بسعر واحدة فقط وهو 2.45 ريال سعودي.

2كيلو بطاطا حلوة بسعر كيلو واحد فقط وهو 6.45 ريال سعودي.

خس الأيس بيرج بسعر 7.95 ريال سعودي ل 2 كيلو بدل الكيلو الواحد.

ملفوف أبيض بسعر 1.95 ريال سعودي ل 2 كيلو بدل الكيلو الواحد.

كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر التكلفة فقط 42.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 33.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم غنم سواكني بالعظم بسعر 42.95 ريال سعودي للكيلو.

طبق قطع دجاج إنتاج مشكلة طازج وزن 900 جرام بسعر 6.95 ريال سعودي. عروض متنوعة: كيلو برازق وسط بسعر 15.95 ريال سعودي.

حلوى لقمة القاضي بسعر 9.95 ريال سعودي للكيلو.

عرض 1+1 على طبق كرواسون جبن رومي عدد 5 حبة بسعر 8.95 ريال سعودي.

زود كريم دونات شكولاتة 4 حبة عرض 1+1 بسعر 8.50 ريال سعودي.

علبة كب كيك وزن 400 جرام بسعر 7.95 ريال سعودي.

علبة زود فتيت بسعر 8.50 ريال سعودي للعرض 1+1.

طقم ترموس ديفا مكون من قطعتين سعة واحد لتر بسعر 49 ريال سعودي.

عصارة حمضيات بانيكس 2*1 جي 30 بسعر 85 ريال سعودي.

محضر طعام مولينكس سعة 2.4 لتر بسعر 229 ريال سعودي. جبن مارسين فيتا بسعر 11.95 ريال سعودي للكيلو.

زيتون يوناني كالاماتا جامبو بسعر 22.95 ريال سعودي للكيلو.

كيلو بهارات مشكلة اكسترا بسعر 14.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة كيلو علينا وكيلو عليك مع عروض العثيم مول على السلع الطازجة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف كيلو علينا وكيلو عليك مع عروض العثيم مول على السلع الطازجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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