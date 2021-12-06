صدق او لا تصدق!! تبيض الأسنان كالؤلؤ من أول مرة وازالة الجير والأصفرار بمكون سحري موجود في كل منزل

عملية تبييض الأسنان من أبرز العمليات التي تحظى بانتشارا كبير و إقبالا كبيرا خصوصا من فئة الشباب عليها لأنها تعمل على تغيير الأسنان تغييرا جذريا مما يضمن الكثير ‏من الفوائد التي تعود على الأسنان كما أنها تجعل الأسنان في حالة أفضل وهناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها على تنظيف الأسنان والتخلص من الاصفرار وليست الطريقة الوحيدة هي طريقة عملية التجميل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تبييض الأسنان من الإصابة بأي أعراض الجانبية وفيما يلي سنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل.

‏

مكون سحر يمكن التخلص من اصفرار الأسنان

‏

هناك العديد من المكونات الطبيعية الموجودة في المنزل التي يمكن استخدامها في احد أدوات تبييض الأسنان ولكن جميع هذه الطرق تحتاج تطبيقها مدة طويلة حتى نستطيع الوصول إلى النتيجة ومن ضمن هذه المواد الطبيعية ما يلي:

أولا صودا الخبز وهو العامل السحري الذي يقوم بتنظيف الأسنان والتخلص من أي مشاكل فيها ‏ولكن صودا الخبز يحتوي على العديد من الأضرار لمينا الأسنان لذلك فهو لا ينصح باستخدامه أكثر من مرة في الأسبوع.

‏

‏ من المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في علاج الأسنان الملح حيث يساعد على القضاء على الرائحة الكريهة في الفم كما أنه يسكن ألم الفم.

‏

‏ قشور الفواكه من الطرق الفعالة التي يمكن تطبيقها على التخلص من اصفرار للاسنان والحصول على أسنان بيضاء وناعمة ولكن لابد من المداومة على هذه الطريقة حتى الوصول إلى أفضل نتيجة.

‏

أشياء لابد من الابتعاد عنها حتى نحافظ على صحة وسلامة الأسنان

‏

من العادات السيئة التي يجب التخلص منها للتبيض الأسنان والحفاظ عليها ومن هذه العادات الخاطئة ما يلي:

‏