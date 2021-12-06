نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجر الياقوت الأحمر وأهم خصائصه في المقال التالي

يعد حجر الياقوت الأحمر من أجل وأفخم وأرقي الأحجار الكريمة الموجودة على وجه الأرض والذي يطلق عليه ملك الاحجار الكريمة وذلك لفخامته وندرته كما أن الملوك كانوا يستخدمونه في التزين وعمل التيجان، تابعوا معنا في هذا المقال للتعرف على المزيد حول هذا الحجر الكريم. حجر الياقوت الأحمر أهم المعلومات حول الياقوت: خصائص حجر الياقوت الأحمر: يتميز هذا الحجر بأنه ثاني أكثر الأحجار الكريمة صلابة وذلك في المرتبة الثانية بعد حجر الألماس.

تل درجة صلابة الحجر إلى تسعة درجات في مقياس الصلابة المعدنية للأحجار.

كما زادت نسبة الكروم في هذا الحجر كما ذات احمراره وعلى أثر ذلك يزداد السعر أيضاً.

يتميز هذا الحجربشدة بريقه ولمعانه مقارنة بالأحجار الكريمة الأخرى.

يوجد هذا الحجر داخل الصخور المتحولة مثل الحجار الجيرية .

يوجد الياقوت الأحمر كمكون أساسيفي صخور السيانايت وأيضاً صخور النفلين سيانايت.

يجد العلماء الياقوت الاحر أيضاً في الفواصل صخور البريدوتايت والصخور المحيطة بها.

تنتشر بلورات الياقوت الأحمر الخالصة أيضاً داخل صخور البجماتايت. فوائد الياقوت الأحمر: الياقوت الأحمر يعرف بارتباطه بالشمس والطاقة الكبيرة التي يحملها.

نظراً لشكله الرائع فهو يعطي طاقة إيجابية كبيرة للجسم.

يساعد على الشعور بالنشاط والحيوية ويجدد طاقة الجسم ويطرد الطاقة السلبية.

ارتداء هذا الحجريفيد في زيادة التركيزكما أنه علاج رائع للقلق والتوتر فهو ليس اكسسوار أنيق وغالي الثمن فقط. الوسوم عمر شويل - جدة حجر الياقوت الأحمر وأهم خصائصه - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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