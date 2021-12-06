الدراسات الحديثة تكشف عن أطعمه تضعف الذاكرة وتشتت الانتباه 

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عمر شويل - جدة أطعمه تضعف الذاكرة وتشتت الانتباه، قد أوضحت بعض الدراسات الحديثة يجب تجنب تناول بعض الأطعمة المسؤول عن الإصابة بالبكتيريا الموجودة في الأمعاء وبالتالي تسبب خطأ كبير وتقوم مسؤول عن ضعف الذاكرة مثل السكريات والأطعمة المقلية وتناول الكربوهيدرات، لهذا سوف نتعرف بشكل تفصيلي علي جميع هذه الأطعمة المسؤول عن ضعف الذاكرة وعدم القدرة على التركيز بشكل أفضل.

تناول السكريات

عند تناول نظام غذائي يوجد في نسبة كبيرة من سكر الجلوكوز يكون مسؤول عن ضعف في الذاكرة بشكل كبير للغاية لأن عنده الإكثار من تناول الأطعمة التي يتواجد فيها الكثير من السكر مثل المشروبات الغازية والمخبوزات يتسبب في زيادة نسبه الجلوكوز إلى الدماغ، وبالتالي يحتاج كل جسم بشكل مختلف على نسبة محددة من الجلوكوز وبالتالي أوضحت جامعة القلب الأمريكية أنه ينبغي على النساء بالتحديد عدم تناول أكثر من 25 غرام من السكر بشكل أما بالنسبة لنا قال 36 جرام.

تناول الأطعمة المقلية

بعض الدراسات الحديثة أكثر من 20 ألف شخص كانوا يعتمدون علي تناول الأطعمة المقلية تسبب في انخفاض الذاكرة وعدم القدرة على التعليم بشكل أفضل لأن الأطعمة المقلية تسبب في حدوث التهاب وتلف في الأوعية الدموية التي تقوم بتغذيه الدماغ بالدم، بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة المقلية ويكونوا أكثر عرضه للإصابة بالاكتئاب الشديد.

تناول الكربوهيدرات

من المعروف أن بعض الأطعمة التي تحتوي على كروهيدات يتم صناعتها من الدقيق يعتقد الكثير أنها بعيدة تماما عن السكر ولكن الجسم يتعامل معها بنفس التعامل الذي يكون مع السك، وبالتالي يتسبب خطر الإصابة الاكتئاب، لهذا ينبغي عدم الاكثار من تناولها ولكن ينبغي تناولها بنسب قليلة، وأكد الباحثون أن تناول الكربوهيدرات بكمية قليلة كانوا أكثر عرضه للإصابة بالاكتئاب لأن الكربوهيدرات تحتوي على نسبة كبيرة من السكر.

مادة النترات

هذه المادة تكون عبارة عن المواد الحافظة والتي تقوم بتغيير لون اللحوم ومعالجتها وتتسبب في إصابة الكثير من الأشخاص بالاكتئاب وتكون مسؤولة عن حدوث تغير في بكتيريا الأمعاء وقد يعاني الكثير من الإصابة بالتهابات في ثنائي القطب.