انت الان تتابع تفاصيل خبر سر الأرقام الموجودة على تذاكر السفر وأهميتها للصعود للطائرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الكثير منا يقوم بعمل حجوزات للسفر للخارج، وهو لا يدري عن الأرقام التي تكون على تذكرة السفر وفائدتها عند الصعود للطائرة، ويوجد على تذاكر السفر أرقام وحروف وفقا لسبوتنيك، بعض التذاكر الخاصة بالسفر تكون بها رمز SSSS وهو اختبار الفحص الأمني الثانوي ويعني وجود خطر عند التأخير عن رحلتك، أو يعني وجود إجراءات إضافية على المسافرين متعلقة بالأمن.

وفي نفس السياق أكدت مصادر نقلا عن خبراء أمن المطار أنهم يقولون للركاب المسافرين الذين تحتوي التذكرة المتعلقة بهم على تلك الأرقام الذهاب إلى المطارات بوقت مبكر، لكي يتمكنوا من تجاوز الإجراءات الأمنية والكشف عن مستنداتهم الشخصية والحقائب المتعلقة بهم.

الرموز المكتوبة على تذاكر السفر المتجهة لأمريكا وكندا وتركيا

أن الرموز المكتوبة على الرحلات المتجهة إلى الولايات الأمريكية ودولة كندا وتركيا تدل عن مكان اتجاه الرحلة من خلال هذا الرمز، ففى حالة أن كان الرقم زوجي يعني ذلك الاتجاه شرقا أو شمالا، أما في حالة كونه فرديا فهذا يعني أن الرحلة تتجه جنوبا أو غربا.

جدوى وجود الأحرف GTE على تذاكر السفر

أما في حالة وجدت الأحرف GTE على تذكرة الطيران فهذا يدل بطاقة الصعود للطائرة يعني أنك قد لا تتمكن من الحصول على مقعد خاص بك على متنها، لأن تم البيع لأكثر من شخص ويوجد حجز زائد.