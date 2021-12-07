نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بروشور الاحتفالات الموسمية من لولو هايبر ماركت السعودية في المقال التالي

بروشور الاحتفالات الموسمية من لولو صدر مؤخرًا والذي يسري في الفترة من الثاني من ديسمبر الحالي وحتى السادس عشر منه، ويشتمل هذا البروشور على أفضل عروض المواسم وعلى منتجات متنوعة وبضائع من مختلف الفئات وكلها مقدمة بأسعار تنافسية كعادة اللولو في تقديم عروض متنوعة على مدار العام. بروشور الاحتفالات الموسمية من لولو يحرص لولو ماركت بشكل دائم على تقديم الجديد لعملائه الكرام بأفضل الأسعار التنافسية، وفي ما يقدمه في بروشور الاحتفالانت الموسمية ستجدون أفضل عروض المواسم.

ويبدأ البروشور في صفحته الأولى بالشوكولاتة معشوقة الملايين، فمن منا لا يحب الشوكولاتة بأنواعها المتنوعة سواء كنا كبار أو صغار.

وشوكولاتة كادبوري دايري ميلك بالتحديد لها مذاق خاص ومكانة عند معظم محبي الشوكولاتة.

وها هو لولو ماركت يقدم لنا علبة كادبوري روز شوكو وهي علبة ذات شكل أنيق تحتوى على قطع الشوكولاتة اللذيذة من كادبوري ولكن بنكهات مختلفة.

تتنوع هذه النكهات بين الشوكولاتة الداكنة ذات المذاق المميز للكاكاو الخالص، أو تلك التي تحتوي بداخلها على الكريمة الغنية.

وأخرى تحتوي على الفواكه المغلفة بطبقة من الشوكولاتة اللذيذة.

العلبة ذات شكل مبهج ومناسبة لتقديمها كهدية أو للتقديم منها للضيوف.

وزن العلبة 600 جرام وسعرها 42.5 ريال سعودي بدلًا من 47.5 ريال.

وبنفس السعر تقدم شركة مارس علبة الشوكولاتة مارس بوكس الاحتفالات ذات وزن 650 جرام.

المجلة تحتوى على أنواع أخرى كثيرة وعروض وخصومات أكثر لذلك لا تنسوا الاطلاع عليها. عروض أجهزة المطبخ لا توجد أجمل من رائحة الخبز في المنزل، فروائح الكعك والخبز والمخبوزات بشكل عام تنم عن حياة مبهجة.

لذلك وجود فرن كهربائي بمواصفات جيدة أمر هام لمحبي المخبوزات وصنعها بجودة عالية.

وفي بروشور الاحتفالات الموسمية من لولو ماركت عروض كثيرة جدًا على الأفران الكهربائية.

منها فرن كهربائي من سوبر جنرال 36 لتر سعره بعد الخصم 259 ريال.

وفرن آخر سعة 65 لتر لكنه مقدم من شركة نيكاي بسعر 429 ريال سعودي بعد الخصم.

حتى الميكروويف توجد عروض على بعض أنواعه مثل ميكروويف شارب مع الشواية 25 لتر فقط بسعر 399 ريال بدلًا من 519 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة بروشور الاحتفالات الموسمية من لولو هايبر ماركت السعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف بروشور الاحتفالات الموسمية من لولو هايبر ماركت السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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