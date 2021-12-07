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محمد سياف - ابو ظبي - تعتبر السياحة في مصر أحد أقوي مصادر الدخل القومي وذلك لما توفره من العملة الأجنبية والمشاركة بشكل مباشر في رفع عائدات وعوائد النشاط السياحي المصري لما تمتلك مصر من مقومات السياحة المناخية.

الأماكن السياحية في مصر

مصر ممتلئة بالأماكن السياحية والآثار التي يقصدها السياح؛ وهناك عدد من المدن التي تكتظ بهذه المعالم ومنها الأقصر، أسوان، والإسكندرية، شرم الشيخ، الغردقة، سيناء، مرسى مطروح، الجيزة، والقاهرة إلخ… وفي هذا المقال سوف نسرد لكم أبرز مدن تحتوي علي هذه الأماكن والآثار:

الأماكن السياحية في القاهرة

تحتوي محافظة القاهرة علي عدد كبير من افضل أماكن السياحة والترفيه في مصر ومقومات سياحية تجذب العديد من السائحين لأنها عاصمة الدولة المصرية منذ القدم وتتمتع بالكثير من الوجهات للسياحة بمصر ومنها:

برج القاهرة

يعد برج القاهرة من أكثر وأفضل وأشهر معالم الجذب السياحى والمزارات التي يقصدها الكثير من الأجانب للترفيه والسياحة إذ يمكنك الإستمتاع بمنظر بانورامي وشامل للقاهرة وتحرص الشركات التي تعمل علي تنظيم الرحلات علي زيارته في أي برنامج سياحي في مصر.

قلعة صلاح الدين الأيوبي ( قلعة الجبل )

تعد إحدى مقاصد السياحة الثقافية والتاريخية للسياح حيث الموقع الجغرافي المميز حيث تقع أعلي جبل المقطم بالقاهرة وتوفر إطلالة رائعة علي المناطق الهامة بالقاهرة.

المتحف المصري

يعتبر من أهم المتاحف في العالم ومن أماكن السياحة في مصر التي تقدم رصد شامل لمعالم وتاريخ الحضارة الفرعونية حيث يحتوي علي ما يزيد عن 150 ألف قطعة أثرية تستعرض حياة المصريين القدماء في هذا المقصد السياحي.

خان الخليلي

هناك مواقع سياحية في مصر كثيرة منها خان الخليلي وهو من أشهر أسواق مصر والعالم في بيع التحف antiquities والمشغولات الذهبية وأعرقها حيث يمتد تاريخه إلي ستة قرون مضت ومن أماكن السياحة في مصر.

سياحة دينية

السياحة الدينية من أرقي أنواع السياحة وتعني زيارة معالم الحضارة الإسلامية والقبطية مثل مسجد الحسين والسلطان حسن ومحمد علي وبن طولون والكنيسة المعلقة والمتحف القبطي وغيرهم.

الأماكن السياحية في الجيزة

ترتبط الأماكن السياحية في الجيزة ارتباطا وثيقا بالعصر الفرعوني ومن أفضل أماكن السياحة في الجيزة:

أهرامات الجيزة وأبو الهول

السياح من جميع الدول و البلاد يأتون إلى مصر لزيارة أهرامات الجيزة وأبو الهول فهي تعد أحد أقوي وسائل الترويج لزيارة مصر من أجل دعم السياحة حيث أنها إحدي عجائب الدنيا السبع.

القرية الفرعونية

تستحق أن تكون أحد أهم المعالم في مصر حيث يتم تقديم مشاهد تمثيلية تحاكي حياة المصري القديم مع شرح صوتي أثناء العمل بالزراعة و المتاحف التي تسرد تاريخ مصر عبر العصور.

الأماكن السياحية في الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

تتميز إنها أحد أعرق المقاصد الكبرى والآثار الساحرة في مدينة الإسكندرية ومصر علي الإطلاق حيث تقوم بضخ إيرادات دولارية غير مسبوقة للدخل القومي لمصر. حيث تضم مجموعة هائلة من أندر وأجمل الكتب في جميع أنواع المجالات.

الأماكن السياحية في الأقصر

تعد أحد أماكن السياحة في مصر حيث كثرة نسبة المعابد والمواقع الأثرية لديها والتي تضم آلاف القطع الأثرية فضلا عن المناخ المتميز ووجود الفنادق و شركات الطيران التي توفر رحلات خاصة تحت إشراف وزارة السياحة والتي تأثرت نتيجة جائحة كورونا في مصر التي أثرت علي مناحي السياحة بسبب الحد من أي رحلات للطيران.