من إن نهرده مش هترمى قشر الليمون استخدامات رهيبة ما يخطرش على بالك

قشر الليمون، الليمون من الفواكه المميزة والمهمة جدا حيث يتعدد استخدامه بحيث لا يمكن الاستغناء عنه مطلقا فى كافة مطابخ العالم أجمع ، حيث يمكن الاستفادة من عصير الليمون الداخلي وقشوره الخارجية فى العديد من الاستخدامات، نظرا إلى فوائد الليمون الكثيرة حيث يحتوى على المعادن والألياف والعديد من الفيتامينات الموجودة بالداخل وفى القشور أيضاً مثل فيتامين سي وبيتا كارتين والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك والمغنيسيوم فيمكن تناول الليمون بشكل عصير أو استخدام قشوره على كثير من الأطعمة والمشروبات أو استخدامه كمنظف فى العديد من أعمال التنظيف والتطهير المنزلي.

استخدام قشر الليمون

المحافظة على البشرة وصحتها

حيث يستخدم قشر الليمون كمعالج للبشرة والعناية بها حيث يعمل على تجديد خلايا الجلد وإزالة الجلد الميت ويعمل على نعومة البشرة وكل هذا نظراً لما يحتويه من أحماض وفيتامينات هامة لذا يمكن استخدامه لأكثر من طريقة للحصول على بشرة صحية ناعمة ونقية.

طرق استخدام قشر الليمون لعلاج البشرة

يمكن إحضار قشور الليمون الطازج بعد عصره و فرك بشرة الوجه أو اليد بها جيداً لمدة ربع ساعة ثم نغسل البشرة بالماء ونكرر الأمر 4 مرات أسبوعيا.

من الممكن أن نترك قشور الليمون حتى تجف تماماً ثم نقوم بطحنها فى مطحنة الطعام وإضافة نصف كوب منها على ربع كوب سكر وملعقة من العسل الأبيض وملعقة من زيت الزيتون ونقلب الجميع للوصول إلى عجينة نفرك بها بشرة الوجه ونتركها عليه ربع ساعة ثم نغسله للحصول على بشرة جذابة وناعمة الملمس.

كما يمكن استخدام مسحوق قشر الليمون المجفف بإضافة قليل من الماء والحليب إليه ووضعه على أماكن حب الشباب وتركه نصف ساعة ثم غسله واستمتعي ببشرة خالية من حبوب الشباب عند استخدامه بشكل يومي لمدة أسبوعين.

استخدام قشر الليمون لطرد النمل والوقاية منه

يمكنك استخدام قشور الليمون للتخلص من النمل الموجود في المنزل حيث يكره النمل رائحة الليمون وقشوره

نظرا لوجود الأحماض به ويمكن استخدام قشر الليمون لطرد النمل كالتالي:

نقطع قشر الليمون إلى شرائح أصغر.

نقوم برش هذه الشرائح الصغيرة على الشقوق ومداخل الأبواب ووضعها فى النوافذ الآي من السهل وصول ودخول النمل منها.

احرصي على تغيير القشور والقطع الصغيرة من فترة إلى أخرى للحصول على نتيجة مضمونة.

استخدام قشر الليمون فى التنظيف

يستخدم قشر الليمون كمنظف ومطهر قوى لاحتوائه على الأحماض لذا يستخدم كمنظف ومطهر للأسطح المختلفة من الأرض والأسطح الزجاجية والرخام و وبعض الأجهزة الكهربائية مثل الغلابة الكهربائية والغسالة والبوتاجاز ونحو ذلك ويمكن استخدامه كمنظف ومطهر للأسطح المختلفة على النحو التالي:

نغسل كمية من قشر الليمون و نفرمه ثم يتم وضعه داخل إناء نظيف.

نضع على قشور الليمون المطحونة الخل الأبيض حتى سطح قشور الليمون.

نغطي الإناء جيداً ونتركه فى الشمس لمدة 3 أسابيع.

نصفي الخليط وتنقله فى وعاء زجاجي أو بخاخة حتى نستخدمه فى تنظيف الأسطح بعد التخفيف أو استخدامه دون تخفيف عند التخلص من البقع الصعبة.

استخدام قشر الليمون لإزالة اصفرار الأسنان والأظافر

يمكنك التخلص من أي اصفرار موجود على الأظافر أو الاصفرار المكون على الأسنان نظراً لتراكم بقايا الطعام أو نتيجة شرب الشاي والقهوة عن طريق قشور الليمون وذلك على النحو التالي

خطوات التخلص من اصفرار الأظافر باستخدام قشر الليمون