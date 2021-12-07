شوف خصومات تصل لـ50% في بنده السعودية واشتري 1+1 مجانا وسارع قبل نفاذ الكمية

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عمر شويل - جدة يعتبر هايبر بنده واحدة من أكبر الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها تخفيضات قوية بنسبة تصل لأكثر من 50%، فلا يعمل هايبر بندة في مجال معين بل يوفر إليكم مختلف المنتجات من أجهزة كهربائية ومنتجات تنظيف ومأكولات من خضروات وفواكه ولحوم ودواجن وإليكم في المقال التالي قوى عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

يوفر هايبر بنده إلى عملائه الكثير من الخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من” خلاط مع مطحنة من كينوود Kenwood Blender بالإضافة إلى قطاعة كينوود وكذلك غلاية كهربائية كينوود Kenwood Kettle وغلاية كهربائية من جيباس Geepas Kettle وطقم حافظات سيلو Cello Super-Hotpotsمع توصيلة كهرباء من كولين Koolen Extension Socket و فحم الحمراء سريع الاشتعال , قدر ضغط ألومنيوم من السيف Al Saif Aluminum Cooker و مقلاة السيف فيترو Vetro fry، يحتوي العرض على كريم صبغ الشعر من كوليستون Koleston Hair Color Creme، يشمل العرض أيضًا فوط صحية ماكسي عادية بالأجنحة كوتكس Kotex Maxi Pads، يحتوي العرض أيضًا على مرهم فيكس فابوراب vicks Vaporub”.

خصومات هايبر بنده في السعودية

يقدم هايبر بنده إلى عملائه المزيد من الخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها” صابون سائل لليدين من روزيت Rozzet Liquid Hand Wash، مزيل لمكياج العيون بمفعول مضاعف نيفيا Nivea Eye Make-up Remover Double Effect، لوشن للجسم من نيفيا، مزيل رائحة العرق من نيفيا للرجال وكذلك النساء وبخاخ مزيل رائحة العرق للنساء والرجال من نيفيا، بالإضافة إلى كريم للنهار ناتشرال وايت او سائل تفتيح البشرة للنهار اولاي Olay Natural White Day Cream , حليب للأطفال في طور النمو مع العسل بليميل بلس Blemil plus، غذاء مكمل للرضع والأطفال بلفيت بلس Blevit plus”.

توفر بنده إلى عملائها مجموعة من الخصومات أيضًا على كلًا من” الخروف حلاوة طحينية، مرسي لبنة تركية، فرسانا جبنة موزاريلا، مغربي، عدسات لاصقة، البطة جبنة رومي إخوان، تحول كيك الفانيلا أو الشوكولاتة، نادك جبنة كريم قابلة للدهن، كيري لبنة كريمية.