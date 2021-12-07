تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها وإلقاء نفسه من الطابق الخامس ليبقى جثة هامدة

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محمد سياف - ابو ظبي - في جريمة إهتزت لها قرية البليدة مركز العياط بمحافظة الجيزة، حيث أقدم سائق توك توك على الشروع في قتل زوجته وتركتها تنزف في دماء، وقام بإلقاء نفسه من الطابق الخامس ليتخلص من حياته ليلقى حتفه مباشرة جثة هامدة، مساء الاثنين 5 ديسمبر، هذا وقد تلقت مباحث الجيزة بلاغ للنجدة بمصرع شخص بعد إلقاء نفسه من إحدى المباني.

وأكدت تحريات المباحث أن أسباب ذلك يرجع إلى وجود مشادة كلامية بين سائق توك توك يبلغ من العمر 50 سنة وزوجته قام على إثرها بطعنها بسكين في أنحاء متفرقة بجسدها لتسط غارقة في دماؤها، وما وجد زوجته ملقاه على الأرض فر إلى أعلى المنزل الطابق الخامس ليتخلص من حياته بمجرد سقوطه على الأرض.

كما قام رئيس مباحث العياط ومجموعة من المعاونين بالبحث عن أسباب تلك الخلافات، وتم التوصل إلى خلافات أسرية كما روى شهود العيان، وسادت حالة من الرعب أهالي المنطقة بعد صرخات الزوجة أثناء قيام الزوج بالتعدي عليها، ثم سمع صوت ارتطام جسد الزوج بالأرض.

وتابع أنه تم نقل الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل جثة الزوج للمشرحة حسب ما أمرت به النيابة العام، وتم عمل المحاضر اللازمة الواقعة، وإخطار المسئول الأمني بقطاع أمن الجيزة.