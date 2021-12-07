شوف أفضل عروض مهرجان الجمال داخل فروع هايبر بنده لا تفوتها

أفضل عروض مهرجان الجمال داخل فروع هايبر بنده لا تفوت عروض بنده في مهرجان الجمال لهذا الأسبوع، واستمتع بأفضل فصل شتاء مع هايبر بنده واحصل على أقوى وصفات الشواء المختلفة واللذيذة، حيث يعمل هايبر بنده على تقديم أفضل العروض على كافة منتجات الجمال والعناية بالجسم والبشرة ضمن عروض مهرجان الجمال داخل كافة فروع أسواق سوبر ماركت هايبر بنده، ومع حلول فصل الشتاء وفر أكثر عند التسوق من هايبر بنده بأفل الأسعار فلا تفوتوا فرص الاستمتاع والحصول على كافة احتياجات المنزل وأيضا حاجات الأسرة الشخصية بأقوى الأسعار ضمن عروض بنده، كما أن لديكم فرصة للاستمتاع بالمشروبات الطاقة التي تساعدكم في تدفئة الجسم وخاصة مع برودة الجو في فصل الشتاء ومنها السحلب بالمكسرات وجوز الهند، ولكن من المؤسف أن نخبركم بأن العروض تنتهي اليوم الموافق الثلاثاء 3 من جمادي الأول 1443 هـ في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.

أفضل عروض مهرجان الجمال: