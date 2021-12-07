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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أفضل عروض مهرجان الجمال داخل فروع هايبر بنده لا تفوتها في المقال التالي
أفضل عروض مهرجان الجمال داخل فروع هايبر بنده لا تفوت عروض بنده في مهرجان الجمال لهذا الأسبوع، واستمتع بأفضل فصل شتاء مع هايبر بنده واحصل على أقوى وصفات الشواء المختلفة واللذيذة، حيث يعمل هايبر بنده على تقديم أفضل العروض على كافة منتجات الجمال والعناية بالجسم والبشرة ضمن عروض مهرجان الجمال داخل كافة فروع أسواق سوبر ماركت هايبر بنده، ومع حلول فصل الشتاء وفر أكثر عند التسوق من هايبر بنده بأفل الأسعار فلا تفوتوا فرص الاستمتاع والحصول على كافة احتياجات المنزل وأيضا حاجات الأسرة الشخصية بأقوى الأسعار ضمن عروض بنده، كما أن لديكم فرصة للاستمتاع بالمشروبات الطاقة التي تساعدكم في تدفئة الجسم وخاصة مع برودة الجو في فصل الشتاء ومنها السحلب بالمكسرات وجوز الهند، ولكن من المؤسف أن نخبركم بأن العروض تنتهي اليوم الموافق الثلاثاء 3 من جمادي الأول 1443 هـ في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل.
أفضل عروض مهرجان الجمال:
- عرض على مقشر للجسم دوف (225 مل) الحبة بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 54.95 ريال سعودي.
- استفيد من عروض هايبر بنده على عدد من أنواع الصابون المختلفة ومنها عرض على صابون سائل لليدين دوف (250 مل)، سعر الحبة الأساسي قبل الخصم هو 16.96 ريال سعودي، أما سعر المنتج بعد الخصم هو 10 ريال سعودي، وعرض أخر على صابون سائل لليدين لايفبوي (750 مل)، بعد الخصم هو 17.95 ريال سعودي بدلا من سعر 29.50 ريال سعودي.
- احصل على عرض بنده على صابون سائل لليدين جنتو مضاد للبكتيريا (500 مل)، بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 23.50 ريال سعودي. واحصل على حبة من صابون اليدين سانتيا حجم (250 مل) بسعر 10.95 ريال سعودي قبل الخصم المقدم من هايبر بنده. وسعر الحبة بعد الخصم هو 8.25 ريال سعودي.
- سائل تنظيف لليدين مضاد للبكتريا بزهر اللوز جونسونز (200 مل) بسعر 10.95 ريال سعودي للحبة. وعرض أخر على سائل تنظيف مضاد للبكتيريا ديتول حجم (200 مل). عدد 2 حبة بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من سعر 31 ريال سعودي.
- كما يمكنك الاستفادة من عروض هايبر بنده على صابون سائل لليدين سنوفا (3 × 330 مل). الحبة بسعر 15.95 ريال، وعروض أخرى على صابون سائل سنوفا حجم 2.2 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي للحبة.
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