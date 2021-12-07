نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وأسواق العثيم وفروع أسواق العثيم وما هي البرامج التسويقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وأسواق عبد الله العثيم في الحقيقة أنها ثاني أكبر سلسلة أسواق مركزية من حيث المبيعات. التي تكون بعد بنده التابعة لمجموعة صافولا كما أنها شركة مساهمة سعودية. وفي المرتبة 50 في قائمة أقوى 100 شركة في المملكة العربية السعودية. وفي المرتبة 3 في قائمة أقوى شركات التجزئة في العالم العربي. حيث قدرت القيمة السوقية للشركة بمليار وثلاثمائة مليون دولار.

فروع أسواق العثيم

كذلك تمتلك أسواق العثيم أكثر من (183) فرعاً على مستوى المملكة ما بين هايبر ماركت. و سوبر ماركت وركن. كما لها 31 فرع في جمهورية مصر، وتتميز بقاعدة كبيرة من العملاء ووصل حجم مبيعاتها (5) مليارات ريال. كما تهدف أسواق العثيم إلى الاستفادة من نموذج متاجر (وول مارت). وإدخال الأسعار المخفضة إلى سوق المملكة العربية السعودية المعهود بالمحال التجارية الصغيرة. تنشط الشركة في مجال البيع بالجملة والتجزئة للمواد الغذائية والاستهلاكية. من خلال ثلاثة منافذ توزيع رئيسية متمثلة في الجملة، التجزئة والأركان بالإضافة لقيامها بإدارة وتشغيل المراكز الترفيهية. والاستثمار في الأراضي من خلال شركتها التابعة “العثيم للاستثمار والتطوير العقاري”. حيث تعمل أسواق عبد الله العثيم وفق منهجية تهدف إلى زيادة متوازنة في قاعدة فروعها لتغطي معظم مناطق المملكة. كما تعمل على تقديم خدمات في متناول الجميع، والتأكيد على الجودة العالية والسعر المناسب.

برامج تسويقية تابعة لفروع وأسواق العثيم

برنامج اكتساب: حيث هي الطريقة التي تعبر بها شركة أسواق العثيم عن تقديرها لاختيار عملائها لأسواق العثيم.

مع اكتساب سيكسب العميل مبالغ نقدية تضاف للبطاقة كرصيد. يمكن الاستفادة منه مستقبلا عن كل عملية شراء من أسواق العثيم للتجزئة والجملة. سوف يضاف مبلغ 2 ريال عن كل 100 ريال من مشترياته من فروع التجزئة. ومبلغ 2 ريال عن كل 1000 من مشترياته من فروع الجملة. ودائما عروض العثيم عروض كبيرة ومتنوعة ورائعة ومنها:

بالإضافة إلى ذلك ولمعرفة المزيد منها فيرجى الدخول على كافة العروض

المنظومة الإجتماعية لأسواق العثيم

كما تقدم شركات العثيم مجتمعة منظومة من البرامج في مجال المسؤولية الاجتماعية، منها:

أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير المجاني,

زيارة المرضى بالمستشفيات .

حملة بر الوالدين.

الدعم الخيري عبر البطاقات الخيرية.

التبرع بباقي الهلل.

بطاقة سنابل الخير.

مكافحة التدخين.

المحافظة على البيئة.

حملة نظافة المليون متر مربع بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض

علاوة على أن البطاقة مجانية لا يشترط دفع أي رسوم والاشتراك مجاناً من خلال الموقع الإلكتروني. كذلك لا يوجد أية شروط للانضمام في برنامج اكتساب جميع العملاء. حيث أنهم مؤهلين للانضمام إلى البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني.