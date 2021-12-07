شوف أقوى عروض جرير الخاصة بالموقع على أحدث الجوالات والسماعات

عروض مكتبة جرير تقدم أفضل العروض وأقواها على الهواتف الذكية والسماعات اللاسلكية وغيرها، في مجموعة من العروض الخاصة بعملائها المميزين والمهتمين دائماً بالتسوق أون لاين من خلال الموقع الرسمي الخاص بعروض مكتبة جرير المتنوعة والمختلفة على العديد والعديد من الأجهزة الإلكترونية واللاسلكية من الهواتف واللابتوبات وشاشات التليفزيون وغيرها العديد، حيث تعمل مكتبة جرير على توفير هذه الأجهزة من أشهر الماركات وأجودها بأوفر الأسعار بالإضافة إلى إمكانية التقسيط على فترات تصل إلى 36 شهر، كما أنها تقدم هدايا شراء مجانية قيمة عند شراء بعض الأجهزة من أنواع معينة، كما أنها لا تنسى عروض جرير الأسبوعية التي ينتظرها عملائها لاقتناء احتياجاتهم بأفضل الأسعار.

عروض مكتبة جرير الخاصة بالموقع على الهواتف المحمولة:

عرض حصري للموقع على ابل ايفون 13ميني، سعة 512 جيجا بايت، يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى خصائص الهاتف الأخرى من دقة الشاشة ومستوى سطوعها، وجودة الهاتف بصفة عامة، كما أنه يتوفر بجميع ألوانه المختلفة، هذا بسعر 4,799 ريال سعودي فقط شامل الضريبة، كما تقدم مجموعة شركات جرير هدايا شراء بقيمة 460 ريال سعودي عند حصولك على هذا العرض.

ابل ايفون 13 ميني سعة 256 جيجا بايت، يدعم الجيل الخامس 5G، متوفر بجميع ألوانه بسعر 3,799 ريال سعودي بالإضافة إلى هدية شراء بقيمة 460 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 13 سعة 512 جيجا بايت، يدعم شبكات الجيل الخامس متوفر بعدة ألوان تتناسب مع جميع الأذواق بسعر 5,299 ريال سعودي بالإضافة إلى هدية الشراء القيمة.

عروض أخرى على السماعات:

هواوي فري بودز 4، سماعة أذن داخلية لاسلكية فقط بسعر 589 ريال سعودي بدلاً من 629 ريال، أي توفير نقدي بقيمة 40 ريال بالإضافة إلى هدية شراء بقيمة 249 ريال، كما أنها تتوفر باللونين الأبيض والرمادي من خلال العروض الحصرية للموقع.

كما يوجد هدايا شراء مجانية بقيمة 249 ريال سعودي عند شراء هواوي فري بودز ليبستيك، سماعة أذن داخلية وذلك عند الطلب المسبق، فقط بسعر 999 ريال.

ويجب العلم أن جميع هذه العروض متاحة فقط من خلال الشراء عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، وذلك تقديراً لعملائها الكرام والدائمين في متابعة العروض عن كسب.