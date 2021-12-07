تفاصيل تفحم أسرة كاملة داخل شقة سكنية بحي الكوثر بمدينة سوهاج

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محمد سياف - ابو ظبي - تمكنت قوات الأمن وضباط البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بفك لغز وفاة 3 أشخاص داخل شقة سكنة بمدينة حى الكوثر شرق مدينة سوهاج، وأدت الجهود الأمنية إلى التوصل إلى المتهم شقيق المجني عليها، والذي كان يعمل بمزرعة دواجن، وذلك بسبب سلوك شقيقته وأن زوجها يعلم بذلك، ولم يحرك ساكنا.

تأتي أحداث القصة عند إستنجاد الأهالي بإبلاغ الحماية المدنية بوجود حريق داخل شقة سكنية بمدينة حي الكوثر، وعقب إخماد الحريق بواسطة الحماية المدنية تم العثور على أسرة من 3 أفرد الزوج والزوجة وطفلة رضيعة متفحمين، وتم نقل المتوفين إلى المستشفى العام بسوهاج.

وقد قام المختصين بالمعمل الجنائي بإجراء المعاينة التصويرية للتوصل إلى السبب في الحريق الذي ش في الشقة السكنية.

وتكون فريق من المباحث بقيادة العميد محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج والعقيد عمرو أبو بكر والرائد إبراهيم صقر، والرائد محمود ذكي، والرائد محمد حسان، وتم مراقبة اتصالات المتهم، ومراجعة الكاميرات المحيطة بالمكان، وتم العثور على هاتف محمول للمتهم وهو شقيق المجني عليها، وهو من قام بتخديرهم وإشعال النيران بشقتهم وفر هاربا.

وتم القبض على المتهم بعد إذن النيابة، والذي قام بالإعتراف بالجريمة تفصيليا، وبعد العرض على نيابة أخميم الجزئية، أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.