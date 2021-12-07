انت الان تتابع تفاصيل خبر أحدث عروض كارفور مصر Carrefour Egypt لشهر ديسمبر 2021 بتخفيضات هائلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - لازالت عروض كارفور مصر Carrefour Egypt تفاجئنا بأقوى التخفيضات والخصومات على كافة منتجاتها سواء على الأدوات المنزلية أو أدوات المطبخ أو السلع الغذائية أو الأدوات الكهربية أو الملابس سواء الرجالي أو النسائي أو الأطفال، وعلى السلع الغذائية المختلفة من فواكه وخضراوات، وعلى الشاشات، لذا فعملائها لم ينفكوا في البحث عن كل ما هو جديد من عروض وخصومات كل فترة، ويمكن للأفراد طلب المشتريات إما عن طريق الذهاب لفروع الشركة المنتشرة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية، او الطلب أون لاين عبر موقعها الإلكتروني.

أحدث عروض كارفور لشهر ديسمبر 2021

الإقبال في البحث على عروض كارفور مصر Carrefour Egypt في الفترة الأخيرة يزداد تدريجيًا، والتي بدأت من يوم 5 ديسمبر وستنتهي في يوم 21 ديسمبر على مجموعة كبيرة من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية من غسالات وثلاجات وسخانات، وخلاطات، ومكيفات، ومبردات، ودفايات وغيرها من الأجهزة اللازمة لتوافرها في كل بيت عصري والشاشات والسلع الغذائية والهواتف، حيث تمتاز عروض كارفور مصر بأن جودتها عالية وأسعارها على قد الإيد بحيث لا يمكن توافرها في أي عروض أخرى.

عروض كارفور للأجهزة الكهربائية 2021

ومن ضمن عروض كارفور للأجهزة الكهربائية 2021 ما يلي:

غلاية مياه بقوة 1000 وات، 1.7 لتر، ضمان سنة واحدة وبسعر 89 جنيه مصري بدلاً من 109.

قلاية بقوة 1500 وات، 4 لتر، ضمان سنتين وسعر 1999 بدلاً من 2499 جنيه مصري.

سخان كهربائي بضمان 5 سنوات وبسعر 1529 بدلاً من 1599.

تليفزيون ال إي دي؛ يحتوي على مدخلين usb ، شاشة اتش دي، 32 بوصة وبسعر 2499 بدلاً من 2949 جنيه مصري.

تليفزيون إل إي دي، يحتوي على مدخلين usb، بتقنية full hd، وبسعر 4999 بدلاً من 5399.

مجلة عروض كارفور مصر لشهر ديسمبر 2021

بدأت عروض كارفور مصر Carrefour Egypt بالفعل منذ يوم 5 ديسمبر عام 2021 وستستمر حتى يوم 21 من شهر ديسمبر لعام 2021 ، حيث ستقدم عروض وخصومات شيقة وهذه الفترة من الخصومات تتضمن اكر نسبة من الخصومات والتخفيضات على السلع الغذائية المختلفة من فواكه وخضراوات وأغذية معلبة ومنتجات الألبان مثل الجبن واللبن الكامل الدسم والخالي من الدسم والزبادي، فقد جاءت نسبة الخصومات 15% على أسعار التليفزيونات و10% على أسعار الغسالات، و25% على الأجهزة المنزلية مثل أجهزة الميكروويف والخلاطات.