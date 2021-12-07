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عمر شويل - جدة طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2021 مع مصطفي الآغا للفوز بجائزة 250 الف دولار - ثقفني
مسابقة الحلم 2021، نقدم من خلال ما يلي الذكر له عبر الفقرات القادمة الطريقة التي من خلالها من الممكن لأي شخص أن يقوم بعمل اشتراك فوري بالمسابقة حلم مع مصطفي الآغا والتي تعد واحدة من بين أهم المسابقات التي تجوب العالم العربي عبر فضائية الإم بي سي من أشهر الفضائيات بالشرق الأوسط، وتلك المسابقة تعد من أهم الفقرات المحورية ببرنامج صدي الملاعب الذي يعرضه الإعلامي العربي الشهير مصطفى الأغا، ومن خلال ما سنقوم بعرضه ننشر الطريقة البسيطة والتي من الممكن لكل شخص أن يقوم باتباعها لكي يكون مشترك بالفعل في تلك المسابقة.
طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم 2021
- المسابقة من أجل أن يكون الشخص مشارك فيها من الممكن أن يقوم بخطوة إرساله لرسالة تكون نصية عبر هاتفه المحمول على الرقم الخاص ببلده.
- والذي قد قام الفريق الخاص بالبرنامج والمسابقة على تفعيله للاشتراك من أي بلد في العالم ولكل دولة رقمها.
- والرسالة مضمونها هو كلمة واحدة وهي الكلمة حلم بالعربية، أو دريم باللغة الإنجليزية، والهدف من الاشتراك هو أن يكون الشخص من بين الفائزين بالسحب الذي يتم إجرائه.
- وهذا يكون الهدف منه تأهيل الشخص لكي يكون من بين الفائزين بجوائز المسابقة حلم، وقد تم الإعلان من جهة المنصة الرسمية الخاصة بالمسابقة عن الجائزة.
- والتي تقدر بنحو مليون دولارًا، وهذا خلال السحب الخاص بالمسابقة خلال الفترة القادمة.
كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021
- هذا الاشتراك بالبرنامج من بين أهم المزايا الخاصة به أنه يعد من النوع التلقائي ومن خلال الإرسال للرسائل المكتوبة.
- والتي يكون فيها كلمة جوين join أو فيما معناه التحاق بالمسابقة باللغة العربية، وهذا يكون عبر رقما مختصرا تابع لشركة الهاتف المحمول الذي يشترك من خلاله الشخص،
- ويرسل عبره الرسالة، ولكن لا بد من أن يكون هناك شرطا متوفرا وهو توفر كم الرصيد الذي يكفي لكي يكون الاشتراك بشكل يومي ويكون متجدد، ويكون تلقائي أيضا.
- ومع الإرسال للرسالة النصية يتم النقر على الكلمة اشتراك ومن الممكن أن يتم الاشتراك أيضا عبر المنصة الإلكترونية التابعة للمسابقة.
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