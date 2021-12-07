جربيها.. حيلة ذكية للقضاء على الروائح الكريهة ورائحة الطبخ في المنزل

أكثر الأشياء التى يجب أن تكون موجودة فى المطبخ هى المناشف لأن استخداماتها عديدة جدا مثل الإمساك بالأواني الساخنة أيضا يمكن استخدامها لتجفيف الأطباق، وتجفيف اليدين أيضا لذا فلا غنى عن وجود المناشف فى المطبخ لذلك يجب المحافظة على نظافتها بشكل دائم جدا، وأنت تتجنبى أن تكون الماء به لوقت كبير لأن كل ذلك يعمل على نمو البكتيريا، والفطريات وأيضا الجراثيم.

الحفاظ على نظافة مناشف المطبخ

يجب الحفاظ على المناشف بشكل دائم لانها توجد فى مكان يجب أن يخرج الطعام منه خالى من أى ميكروبات قد تؤذيه، وتسبب ضرر للجسم لذا عليك المحافظة على نظافة، ورائحة المنشفة عن طريق:

لكى تنظفى المنشفة بطريقة جيدة عليكى أن تضعى المنشفة فى ماء ساخن، وخل وانقعيه جيدا لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك عليكى بوضع المنشفة فى الغسالة دون وجود لأى مساحيق غسيل.

يجب عليك أن تكرر هذه العملية عدة مرات حتى يتم التأكد من نظافة، و زوال الرائحة الكريهة الموجودة بالمنشفة.

وتعد أهم خطوة هى طريقة نشر المنشفة الخاصة بالمطبخ عليك بوضع المنشفة فى مكان يساعد على تجفيفها بشكل سريع مثل أن تعرضها للهواء، أو ان تضعها تحت أشعة الشمس.

طريقة غسل المنشفة بالخردل

تعد تلك الطريقة مشهورة جدا فى غسيل أى شئ تريد أن تجعله نظيف جدا لأن الخردل يعمل على إزالة جميع البقع، والروائح التى توجد فى جميع الملابس: