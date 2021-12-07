حبة جبارة أقوي من الليزر لتبيض الأسنان كالؤلؤ من أول مرة وازالة الجير والأصفرار في 3 دقائق

تنتشر الآن العديد من الطرق التي تساعد على تبييض الأسنان والتخلص من الاصفرار والذي يميز هذه الطرق أنها تحتوي على مكونات طبيعية ليس لها أي آثار سلبية على خلاف عمليات تبييض الأسنان التي يتم عملها لدى أطباء الأسنان ولها وقت محدد وبعد ذلك يزور أثرها كغيرها من التصبغات التي تصيب شعر الإنسان وينتهي مفعولها مع مرور الوقت، ولكن خلال هذا المقال سنتعرف على أحد طرق تبييض الأسنان الطبيعية والتي يستمر أثرها لوقت طويل وتستطيع القضاء على اللون الأصفر والتصبغات التي تصيب الأسنان.

حبة جبارة لتبييض الأسنان كاللؤلؤ في المنزل

هناك حبة جبارة يمكن استخدامها لتبييض الأسنان وحل جميع المشاكل التي تعاني منها وتتخلص من الاصفرار والتصبغات وهذه الحبة الجبارة تتكون مما يلي:

ثمرة متوسطة من البطاطس.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة من خل التفاح.

ملعقة من معجون الأسنان .

وجميع هذه المكونات لديها فوائد كثيرة لتبييض الأسنان فالملح يستخدم في عمليات تطهير وتنظيف الأسنان والتخلص من الروائح الكريهة ومعجون الأسنان يقضي على التسوس وآثاره وملعقة الخل تساعد بشكل كبير على تطهير الفم.

طريقة تحضير حبة جبارة لتبييض الأسنان كاللؤلؤ في المنزل

يمكن صناعة الحبة الجبارة التي تساعد على تبييض الأسنان من خلال الخطوات التالية وهي: