نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبة جبارة أقوي من الليزر لتبيض الأسنان كالؤلؤ من أول مرة وازالة الجير والأصفرار في 3 دقائق في المقال التالي
تنتشر الآن العديد من الطرق التي تساعد على تبييض الأسنان والتخلص من الاصفرار والذي يميز هذه الطرق أنها تحتوي على مكونات طبيعية ليس لها أي آثار سلبية على خلاف عمليات تبييض الأسنان التي يتم عملها لدى أطباء الأسنان ولها وقت محدد وبعد ذلك يزور أثرها كغيرها من التصبغات التي تصيب شعر الإنسان وينتهي مفعولها مع مرور الوقت، ولكن خلال هذا المقال سنتعرف على أحد طرق تبييض الأسنان الطبيعية والتي يستمر أثرها لوقت طويل وتستطيع القضاء على اللون الأصفر والتصبغات التي تصيب الأسنان.
حبة جبارة لتبييض الأسنان كاللؤلؤ في المنزل
هناك حبة جبارة يمكن استخدامها لتبييض الأسنان وحل جميع المشاكل التي تعاني منها وتتخلص من الاصفرار والتصبغات وهذه الحبة الجبارة تتكون مما يلي:
- ثمرة متوسطة من البطاطس.
- نصف ملعقة من الملح.
- ملعقة من خل التفاح.
- ملعقة من معجون الأسنان .
وجميع هذه المكونات لديها فوائد كثيرة لتبييض الأسنان فالملح يستخدم في عمليات تطهير وتنظيف الأسنان والتخلص من الروائح الكريهة ومعجون الأسنان يقضي على التسوس وآثاره وملعقة الخل تساعد بشكل كبير على تطهير الفم.
طريقة تحضير حبة جبارة لتبييض الأسنان كاللؤلؤ في المنزل
يمكن صناعة الحبة الجبارة التي تساعد على تبييض الأسنان من خلال الخطوات التالية وهي:
- أولًا نقوم بإحضار وعاء كبير وله ارتفاع عميق أيض وبعد ذلك نقوم بتقشير حبة البطاطس وبشرها وتقطيعها إلى قطع صغيرة جدًا والتخلص من أي قطع فاسدة فيها.
- بعد ذلك نقوم بوضع البطاطس في الوعاء ونضيف لها ملعقة من معجون الأسنان والخل وبعد ذلك نقوم بخلط المكونات بشكل عميق حتى تمتزج معصا.
- نستمر في التقليب لوقت أطول حتى يصبح الخليط كريميًا له نفس قوام معجون الأسنان.
- بعد ذلك نحضر علبة مناسبة والأفضل أن تكون زجاجية ونضع فيها الخليط ونتركها في الثلاجة حتى وقت حاجتنا إليها.
- عندما نحتاج استخدام الخلطة نقوم بإخراجها من الثلاجة وغسل الأسنان بالماء أولًا.
- بعد ذلك نستخدم الخلطة كبديلًا للمعجون على فرشاة الأسنان ونقوم بتدليك الأسنان من خلاله
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