لن يُخبرك بها أحد.. أسرار تخزين البقدونس المفروم فترة طويلة بدون أي تغيير كانه طاذج

الطريقة الصحيحة لحفظ البقدونس يضاف البقدونس المفروم إلى العديد من الأطعمة مثل اللحوم والأسماك لأننا نعلم أنك بحاجة إليه دائمًا في المطبخ لذلك سنعرض لك طريقتين سريعتين وسهلتين لحفظ البقدونس المفروم حتى لديها مخزون طويل الأجل من الطهي.

الطريقة الصحيحة لحفظ البقدونس

غسل أوراق الكزبرة لإزالة الأتربة وقطع الأوراق أو السيقان الصفراء.

ثم اتركيه في المصفاة أو جففيه بمنشفة ورقية.

نضع كل الكزبرة في الخلاط الكهربائي ونخلط جيداً.

ضعه في كيس وحاول أن ينفث الهواء الموجود في الكيس ثم ضعه في الثلاجة.

طرق تجميد البقدونس

اغسل أوراق الكزبرة لإزالة الغبار وقطع الأوراق أو السيقان الصفراء. ثم اتركيه في المصفاة أو جففيه بمنشفة ورقية. اخلطي أوراق البقدونس (المقطوعة من الساق) بكمية قليلة من الماء أو زيت الزيتون في الخلاط لعمل خليط بقدونس كثيف. جمد في علبة مكعبات ثلج نظيفة. انقل مكعبات البقدونس المجمد إلى كيس بلاستيكي قابل للغلق للتخزين طويل الأمد. عند الرغبة في استخدامه ضعي قطعة من البقدونس مباشرة في الطعام على النار أو ضعيها على الطبق حتى تذوب وتعجن ثم استخدميها كطبق جانبي من الدجاج المشوي أو السمك المشوي.

فوائد البقدونس

قد يساعد تناول البقدونس كل يوم في دعم صحة الجهاز الهضمي لأن البقدونس له دور في دعم الكبد لأن البقدونس سيزيد من محتوى الجلوتاثيون المضاد للأكسدة في الكبد ثبت أن البقدونس يمكن أن يجدد أنسجة الكبد بعد التلف الناتج عن الأمراض المزمنة لأن البقدونس يحفز إنتاج الصفراء في الكبد لهضم الدهون في الأمعاء يمكن أن يؤدي انخفاض إفراز الصفراء إلى عسر الهضم ونمو البكتيريا واختلال التوازن الهرموني ، لذا فإن الصفراء ضرورية أيضًا لإخراج السموم من الجسم والكبد.