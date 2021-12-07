شوف عروض لولو هايبر على حقائب النساء والرحلات وألعاب الأطفال والبرفانات المختلفة والمميزة بأسعار خيالية لا تفوتها

تقدم عروض لولو هايبر تشكيلة أكثر من رائعة عن مختلف أنواع الحقائب المميزة سواء للسيدات أو الحقائب الخاصة بالرحلات التي تستمر حتى 14 ديسمبر 2021 م. كما تقدم لولو لعملائها المميزين تشكيلة من لعب الأطفال التي تنتمي لكلًا من الأطفال مثل العرائس وغيرها للفتيات والسيارات وغيرها للأولاد. بالإضافة لمجموعة رائعة من العطور المميزة التي لن تجدها في أي مكان سوى في متاجر لولو هايبر. لذلك ننصح بقراءة المقال لأنه يحتوي على مجموعة كبيرة ومختلفة من العروض المميزة بخصومات كبرى لا تفوتها.

أحدث عروض لولو هايبر على البرفانات والعطور بخصومات جبارة

تنفرد لولو بعرض أحدث تشكيلة من الروائح والعطور الخاصة بالنساء والرجال بخصومات كبيرة في جميع معارضها.

خصم 90 ريال على دافيدوف عطر تشامبيون للرجال بحجم 90 مل، بسعر 85 ريال بدلاً من 175 ريال سعودي.

احصل على خصم 101 ريال على كالفن كلاين عطر بيوتي للنساء بحجم 100 مل، بسعر 99 ريال بدلاً من 200 ريال سعودي.

اشتري عطر بيوتي للرجال أو للنساء حجم العبوة 100 مل، بسعر 55 ريال بدلاً من 140 ريال ووفر حوالي 85 ريال سعودي.

خصم 106 ريال على سي ار 7 عطر فابرسور 100 مل، بسعر 99 ريال بدلاً من 205 ريال سعودي.

تخفيضات لولو القوية على أفضل الحقائب لأمتع السفرات تحت شعار هلا بالسفر

خصم 696 ريال على طقم حقائب سفر صلبة 3 قطع متنوعة وأحجام مختلفة، كل قطعة مزودة بأربع عجلات من ديلسي. بسعر 899 ريال بدلاً من 1595 ريال سعودي. كما يوجد أمامكم سعر كل قطعة بمقاسها على حدا.

بيريل كولر عربة التسوق للتنقل بأريجية متنوعة، بسعر 49 ريال بدلاً من 69 ريال، وخصم 20 ريال.

خصم 100 ريال على حقيبة لا بتوب من أو ماركة جيوردانو، بسعر 119 ريال بدلاً من 219 ريال سعودي.

LULU Hyper Markets Offers على مختلف الألعاب

نقدم لكم مجموعة مختلفة ومتنوعة من ألعاب الأطفال الرائعة بتخفيضات مذهلة نتمنى أن تنال إعجابكم.

خصم 35 ريال على بي ام تي مجموعة لعب المطبخ الرائعة للبنات، بسعر 34 ريال بدلاً من 69 ريال سعودي.

ميكروفون للأطفال من ديزني، بسعر 44 ريال بدلاً من 54 ريال سعودي.

اشتري سيارة الأطفال التي تعمل عن طريق التحكم بها عن بعد التي يبحث عنها الكثير، بسعر 49 ريال بدلاً من 74 ريال سعودي.

عروض لولو هايبر الجبارة على الحقائب الخاصة بالسيدات