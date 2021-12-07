شوف عروض العثيم على مقاضي البقالة وموعد السحب على 11 سيارة جديدة

تقدم عروض العثيم هذا الأسبوع خصومات جديدة على أنواع متعددة من مقاضي البقالة بجميع فروع أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية. وقد أعلنت المجموعة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد إجراء السحب على إحدى عشر سيارة أخرى إستمرارا الإحتفال بمرور مدة 65 عاما على بداية نشاط الشركة وقد تم تحديد موعد السحب بتاريخ 9 ديسمبر 2021.

عروض العثيم

احصل على وليمة خضراوات مشكلة أو فاصوليا خضراء مجمدة 400 جرام سعر الكيس 2.95 ريال.

ستربس الدجاج من انتاج مصنع السنبلة وزن الكيس كيلو إلا ربع سعر الحبة 23.95 ريال بدلا من 33.95 ريال يمكنك إعداد أشهى الوصفات مثل الكريب بالدجاج.

من بين الأصناف المعروضة بفرع حائل حي البادية وجميع الفروع أيضا زبدة فول سوداني قودي ناعم وزن 340 جرام. سعر الحبة 7.95 ريال بدلا من 12.95 ريال.

وفر حتى 7.8 ريال عند شراء حلوى بقر حافل وزن 800 جرام سعر الكيس 16.95 ريال بدلا من 24.75 ريال.

تعتبر التونة من الأكلات اللذيذة والمفيدة وتتميز بأنها الخفيف وسهولة الهضم كما أنها سهلة الإعداد والتحضير. يعرض لك العثيم ثلاث حبات من تونة بليمز أبيض وزن الحبة 185 جرام مقابل 9.95 ريال فقط بدلا من 19.50 ريال. يمكن تناولها مع السلطات المختلفة أو وضعها محشوة البيتزا حسب الرغبة.

زيت لايت لايف أولين نخيل سعة لتر ونصف سعر الحبة 10.95 ريال بدلا من 14.95 ريال.

أسواق العثيم

لا يمكن للشعب العربي الاستغناء عن الخبز ولذلك يقدم لكم العثيم عرض على خبز لوزين سندوتش وزن 600 جرام. حبتان بسعر 7.5 ريال بدلا من 9 ريالات.

اشتري ثلاث حبات من زبدة المراعي غير المملحة وزن الحبة مائة جرام مقابل 12.95 ريال بدلا من 17.85 ريال.

اشتري 2 حبة من جبن المراعي بطعم البرجر شرائح وزن الحبة 200 جرام مقابل 13.95 ريال بدلا من 17 ريال.

جبن المراعي مثلثات فيتامينات 32 قطعة وزن 480 جرام.

كريمة المراعي محفوفة أو كريمة طبخ واحد لتر سعر الحبة 21.95 ريال.

عرض خاص على جبن المراعي طعم القشطة عبوتين وزن الواحدة 900 جرام سعر الربطة 29.95 ريال.

عرض خاص من حليب المراعي المجفف كيس وزن 1800 جرام بالإضافة إلى 450 جرام سعر الحبة 44.95 ريال بدلا من 67.95 ريال.

العثيم مول