نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 8 ديسمبر 2021 وفرصة لربح سبائك ذهبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 8 ديسمبر 2021 جاءت هذا الأسبوع رائعة، مع إمكانية الفوز بهدية من إجمالي هدايا تقدر بأكثر من ثلاثة ملايين ريال سعودي، بمناسبة الاحتفال بالذكر السنوية لتأسيس أسواق عبد الله العثيم، والتي تحل في نهاية كل عام ميلادي، تسوق واربح مع أسواق العثيم من خلال اشتراكك بخدمة اكتساب، وهي خدمة بطاقة التخفيضات الإضافية للعملاء الدائمين بأسواق العثيم، تعرف معي عزيزي القارئ على أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع بصفحة واحدة من خلال موقعكم “ثقفني”، حيث نقدم لكم عروض هذا الأسبوع والتي تبدأ من الأربعاء 8 ديسمبر حتى الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.

عروض العثيم الأسبوعية 8 ديسمبر 2021

في إطار الاحتفالات بالعيد السنوي للعثيم، تم السحب على عدد 11 سيارة من أحدث طراز لعام 2022، ولم تكن تلك كل الهدايا فحسب، ولكن جاءت كافة الهدايا المقدمة بإجمالي يتخطى الثلاثة ملايين ريالاً سعودياً، وما زال السحب قائم لزيادة فرصة الفوز بعربة تسوق كاملة بها كافة احتياجات المنزل أو المقاضي الشهرية، من إجمالي 6500 عربة مقدمة، أو الفوز بسبيكة ذهبية من إجمالي 650 سبيكة ذهبية مقدمة.

تجدون في عروض اليوم من أسواق العثيم الكثير من المنتجات منها تخفيضات على لحم العجل البلدي بعظم أو بدون عظم، وكذلك الخروف البربري بأسعار مناسبة جداً، ومن عروض الألبان تجدون جبن فيتا مصري وفيتا دانماركي، وجبن من تشيزا لاند المصرية بحبة البركة أو جبن رومي تشيزا لاند، إلى جانب اللبنة من أنواع وماركات مختلفة.

عروض على منتجات زدني ومنتجات خالي المعلبة بتخفيض يصل إلى 30 في المائة، فانيليا وكريم كراميل من ماركة رياض فود، احصل على باكت مكون من 10 كيلو جرامات من سكر ابو فهد بسعر مناسب، قهوة سريعة التحضير وورق عنب معلب وشوفان ومشروم معلب، عروض على أرز زاد الوطن وأرز فيكتو، مناديل المطبخ من ركس ومساحيق للغسيل من ركس أو كلينا أو تايد بحجم 2.5 كيلو جرام، عروض أخرى على الخضروات المجمدة وغيرها.

أحدث عروض العثيم لهذا الأسبوع بصفحة واحدة

فيما يلي إليكم أحدث العروض المقدمة من أسواق العثيم في هذا الأسبوع بصفحة واحدة:

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