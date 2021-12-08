شوف عروض العثيم السعودية حتى 14 ديسمبر

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عمر شويل - جدة عروض العثيم ، تقدم سلسلة أسواق عبدالله العثيم مجموعة كبيرة من التخفيضات على جميع السلع، تعد أسواق العثيممن رواد الماركت بالمملكة العربية السعودية، حيث تعمل على إضافة العروض الأسبوعية بصورة ثابتة، تمتلك أسواق أكثر من 150 فرع حول المملكة، العروض سارية من 8 ديسمبر الموافق 4 جمادي الأول إلى 14 ديسمبر الموافق 10 جمادي الأول، تتوفر عروض الأسبوع 50 في جميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق العثيم في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، صابون تايد مركز الأصلي 2.5 كيلو بسعر 18.95 ريال بدلا من 38.95 ريال.

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عروض العثيم ، فوائد البرتقال، يحتوي على فيتامين ج المضاد للأكسدة الذي يساعد في محاربة الجذور الحرة والتي تعمل على الحماية من السرطان، يمتلك مجموعة من الألياف التي تقبل الذوبان وتقوم بخفض مستوى الكوليسترول الضار بالدم، يعزز صحة الاوعية الدموية والقلب لوجود عنصر البوتاسيوم الذي يعمل على تنظيم وظائف القلب، يزيد من قوة الجهاز المناعي كما يعمل على الوقاية من الإمساك، يحافظ على كل من صحة العيون والجلد بسبب احتوائه على فيتامين ج الذي ينتج الكولاجين، مربي برتقال شامي 1 كيلو بسعر 13.50 ريال.

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فوائد الكاكا، تحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل فيتامين أ واللوتين والبيتا كاروتينات التي تساعد التقليل من الشيخوخة المبكرة، تقلل من احتمالية الإصابة بالأورام، تقوم بتقوية الجهاز المناعي، غنية بمضادات الأكسدة التي تقي من مرض السرطان، تحتوي على الألياف التي تزيد افرازات الأنزيمات الهاضمة والتخلص من الإمساك، كما ان مادة الزياكسانثين الموجودة بداخل الكاكا تحسن نت صحة النظر، تساعد في السيطرة على ضغط الدم، كاكا 1 كيلو بسعر 9.95 ريال.

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فوائد الكزبرة الحب، تحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية التي تقوم بخفض مستوي الكوليسترول الضار بالدم، تساعد الجسم في تعزيز عملية الهضم كما تفرز العصارة الهضمية بصورة صحية، تمتلك مجموعة من الكالسيوم والمعادن تزيد من صحة عظام الجسم، يعمل الحديد الموجود بداخل الكزبرة على الحماية من فقر الدم، تقوم بتنظيم مستويات السكر بالدم، كزبرة حب 1 كيلو بسعر 9.95 ريال.