شوف بنده panda عروض السعودية اليوم تخفيضات نصف الثمن

بنده panda عروض السعودية تلك الفترة من العام مع اقتراب نهايته، تتنافس الهايبر ماركت الشهيرة بالمملكة، وعلى رأسها بنده هايبر بنده على تقديم، أقوي العروض والتخفيضات، لعملائها، للحرص على جذاب أكبر شريحة من المستهلكين، يعتبر panda الأفضل بدون منازع، صفقات فعلية وليست دعائية، أشتري كل ماتحتاج إليه من مستلزمات منزلية، بنصف الثمن 1+1 مجانا، أو 2+2، التخفيضات تشمل كل الأقسام من مأكولات، وإلكترونيات، وأدوات منزلية، ومنظفات، ومستحضرات تجميل وعناية بالبشرة وغيرها.

بنده panda عروض السعودية اليوم تخفيضات نصف الثمن

مع دخول فصل الشتاء تنشط الميكروبات والفيروسات، وتحتاج المنازل لعناية مكثفة على غير العادة، لمقاومتها والحفاظ علي صحة أفراد الأسرة، وبالأخص الأطفال الذين يمروحون في كل الأرجاء، ليس هناك أفضل من مطهر ديتول بجميع أنواعه لتعقيم، التطهير فعال وآمن، مطهر ديتول عليه خصم 20% من بنده ب 42،95 ريال العرض يتكون من 1+1 مجانا وزن لتر.

أقراص فنش للتنظيف الكيس يتكون من 100 حبه برائحة الليمون ب 100 ريال فقط بدلا من 189 ريال.

لايجب إهمال تنظيف الأسنان بشكل يومي في الصباح أو المساء، وبعد كل وجبة للحفاظ على نظافة الفم وصحة اللثة وأسنان ناصعة البياض سواء الصغار أو الكبار، سعر عرض معجون كولجيت 100 مل يناسب جميع الفئات ب 9،95 ريال.

بنده panda تخفيضات نهاية العام

الشعر والبشرة يحتاج إلى عناية خاصة في الشتاء، وترطيب أكثر حتى لا يتعرض للجفاف نتيجة لقلة شرب الماء، وطبيعة الطقس الباردة، ومن المشاكل التي يواجها الشعر ظهور القشرة، وللحصول على حل سريع وفعال، ليس هناك أفضل من شامبو هيد آند شولدرز الذي يقضي عليها من أول مرة ويمنع ظهورها، سعر المنتج 15،95 ريال وزن 600 جم.

مجموعة بانتين المكونة من شامبو وبلسم وبديل زيت، الرويتين المثالي لشعر صحي ولامع وكثيف سعر الحبة ب 10،95 ريال.

مجموعة الترا دوكس من المنتجات الوصي بها أيضا، يمكنك تجربتها، سعر الحبة سواء شامبو أو بلسم ب 11،95 ريال، أما بديل الزيت ب 13،95 ريال.

بنده عروض التجميل والبشرة

لبشرة فائقة الجمال والنعومة أحرصي على إستخدام منتجات فازلين ومنها اللوشن سعر الحبة في هايبر بنده ب 24،95 ريال، إذا كنت ترغبين في وجه جميل، وبشرة تشبه الأطفال أمنحي نفسك العناية اللازمة وستلاحظين الفرق سريعاً، ومن المنتجات ذات الصيت الواسع ومستمرة في الأسواق منذ عشرات السنوات غولد آند لفلي سعر الكريم ب 14،95 ريال متنوع.