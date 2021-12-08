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كثرت شكاوي المواطنين مؤخراً بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، والتي هي أصبحت تزعج كثير منهم، وبسبب تواجد كثير من الأجهزة الكهربائية في المنزل يحدث ارتفاع في فواتير الكهرباء، وبواسطة مقالتنا سيمكن التعرف بالتفصيل على جميع الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتم الاسترشاد في استخدام هذه الأجهزة، فتعد هي العنصر الرئيسي لشكاوي كثير من الناس من ارتفاع الفاتورة التي أصبحت تمثل عبئاً عليهم. الأجهزة التي تتسبب في رفع استهلاك فاتورة الكهرباء أول هذه الأجهزة هو السخان الكهربائي، فهو يعتبر أكثر جهاز يستهلك طاقة كهربائية كبيرة، ولكي لا يحدث ارتفاع في الفاتورة يجب الإرشاد في استهلاكه، فإذا تم استخدامه لأكثر من ألف واط قد تأتي الفاتورة بسعر عالي، ولهذا يجب مراعاة فصله فوراً بعد أن يقوم بتسخين المياه.

ثم يأتي بعد ذلك جهاز التكييف، فهو من أكثر الأجهزة المنزلية سحباً للكهرباء، فالتكييف قد يصل استهلاكه إلى حوالي ألف وخمسمائة واط وهذا ما يسبب ارتفاع الفاتورة الكهربية، وإذا تمت المقارنة بين استهلاك التكييف هذا وبين استهلاك المراوح فيعد استهلاك التكييف كبير جداً بالمقارنة بالجهاز الآخر، ونستطيع أن نستبدل هذا الجهاز بالمراوح وتهوية المكان، كما نستطيع أن نقوم بتشغيله على درجة تبريد ٢٧ درجة حتى لا يسجل استهلاك كبير في الكهرباء. أجهزة أخرى تسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء غسالة الأطباق من أكثر الأجهزة التي تهدر في الكهرباء، وإذا وضعناها على مستوى طاقة قليل يمكن أن يقل الاستهلاك الحادث في الكهرباء.

الفرن الكهربائي فعند فتح الباب أكثر مرة تنخفض درجة الحرارة إلى ٢٥، وبسبب ذلك يحتاج الفرن إلى استهلاك طاقة أكبر، وفي هذه الحالة يتم النصح باستخدام الميكروويف كبديل عن الفرن في التسخين، لانه يتم معايرته على وقت أقل

يقوم كثير من الناس باستعمال مدفأة الكهرباء في فصل الشتاء، ولكن عند الإفراط في استخدامها ستتسبب في ارتفاع كبير في فاتورة الكهرباء. الوسوم عمر شويل - جدة خد بالك.. 4 أجهزة وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء إلى 750 جنية أغلقهم فوراً - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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