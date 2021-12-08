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طريقة تنظيف الدهون تتعرض خزائن المطبخ لكميات كبيرة من أبخرة الزيت والزيوت والدهون الناتجة عن القلي والطبخ وعلى الرغم من أن ربات البيوت يستخدمن مضخات الزيت إلا أن هذه الأبخرة الزيتية ترتفع وتتراكم عليها ويسهل تنظيفها و هذه طريقة فعالة. طريقة تنظيف الدهون المكونات وطريقة التحضير والتنظيف: – امزج ملعقتين كبيرتين من سائل غسيل الأطباق مع كوبين من الماء الدافئ ثم انقع قطعة قماش نظيفة في السائل وحاول استخدامها لفرك الشحوم على السطح الخشبي.

خذ إسفنجة مغموسة في الماء واشطف السطح ثم جفف سطح الخشب بمنشفة قطنية جافة.

خذ بعضًا من صودا الخبز القديمة وادهنها على قطعة قماش مبللة ثم امسحها على السطح الخشبي لتنظيفها ثم اشطفها بإسفنجة مرة أخرى ثم جففها بمنشفة جافة ونظيفة كما في السابق.

أضف كوبًا واحدًا من الخل الأبيض النقي إلى مزيج من كوبين من الماء وملعقتين كبيرتين من محلول التنظيف الخاص.

إذا ظل الزيت عنيدًا بعد غسله بمزيج من الخل يمكنك اللجوء إلى المستحضرات التالية. مستحضرات أزاله الدهون اخلطي نصف كوب من مسحوق الغسيل (سائل غسيل الصحون والخل الأبيض والماء).

اغمس قطعة قماش في السائل ثم جففها بقطعة قطن أخرى.

بالطبع لا يمكن للدهون أن تنمو بعد الآن بل يجب إزالتها تمامًا.

كخطوة أخيرة امسح السطح الخشبي بكمية قليلة من واحدة (زيت الليمون أو زيت البرتقال أو أي زيت معدني آخر تحبه).

الآن خزائن مطبخك نظيفة ولامعة وعطرة. الوسوم عمر شويل - جدة قولي وداعاً للدهون المتراكمة على دولاب المطبخ مع هذه الحيلة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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