كيفية تقوية العظام حتى في الستين وصفة سحرية لن تتركها بعد اليوم

كيفية تقوية العظام تقوية العظام أسهل طريقة للوقاية من هشاشة العظام تعرف على كيفية تقوية العظام في هذه المقالة حتى لو كنت في الستينيات من العمر كيفية تقوية العظام في سن الستين أسهل طريقة للوقاية من هشاشة العظام هي البدء في تقوية العظام على الفور تقوية العظام في الطفولة والمراهقة هو أفضل دفاع ضد هشاشة العظام في المستقبل مهما كان عمرك فلن تكون كذلك قديم ابدأ متأخرا.

كيفية تقوية العظام

إن التقوية المبكرة للعظام كافية لتقليل آثار العملية الطبيعية لهشاشة العظام والتي تبدأ في سن الثلاثين مع تقدم العمر لا يستطيع الجسم إنتاج عظام جديدة بسرعة لمواكبة هشاشة العظام وهشاشة العظام وتزيد النساء من الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث قد تتساءل عن كيفية تقوية العظام في الستينيات وهناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقوية العظام ومنعها من أن تصبح هشة وهشة بما في ذلك ما يلي:

1. احصل على ما يكفي من الكالسيوم كل يوم لأن العظام مصنوعة من الكالسيوم وتقويها العظام وأفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة هي إضافة ما يكفي من الكالسيوم إلى نظامك الغذائي أنت بحاجة إلى ما يكفي من الكالسيوم لعظامك كل يوم لتبقى قوية طوال حياتك يمكن الحصول على الكالسيوم من خلال الطعام باستثناء حبوب الكالسيوم التي يمكن شراؤها من الصيدليات ولكن يجب استشارة الطبيب قبل استخدام حبوب الكالسيوم للتأكد من أن النوع هو الأفضل بالنسبة لك تحتاج النساء الحوامل أو المرضعات أيضًا إلى نفس كمية الكالسيوم التي تحتاجها النساء في نفس العمر.

2. الحصول على ما يكفي من فيتامين د كل يوم من المهم الحصول على ما يكفي من فيتامين د يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم والذي يعد أيضًا أحد أسس كيفية تقوية العظام في الستينيات يمكن الحصول على فيتامين د من مصادره فعلى سبيل المثال إذا تعرضت لأشعة الشمس فأنت بحاجة إلى تعريض يديك وذراعيك ووجهك للشمس 10-15 مرة في الأسبوع للحصول على ما يكفي من فيتامين د يعتمد الوقت الذي تحتاجه على حساسية بشرتك للضوء ، واستخدام واقي الشمس ولون بشرتك ودرجة التلوث في الهواء يمكن أيضًا الحصول على فيتامين د عن طريق تناول أطعمة معينة مثل الحليب والسلمون والبيض أو استخدام حبوب الفيتامينات والمكملات الغذائية وحدة قياس فيتامين (د) هي الوحدة الدولية (IU).

كمية فيتامين د التي نحتاجها