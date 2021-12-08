ستبهرك 5 أسرار عن الغسيل لن يخبرك بها أحد

تواجه كثير من النساء وربات المنازل الكثير من المشاكل الخاصة بالغسيل ، حيث أنها لا تشعر بأنها حصلت على النظافة المطلوبة بعد أخراج الغسيل من الغسالة، إلى جانب رائحته لا تكون مثل ما تريد، وقام بعضهم بإضافة المعطرات الخاصة للغسيل ولكن دون جدوى، وبعد البحث والاطلاع استطعنا أن نجد لكم 5 اسرار سرية تجعل غسيلك رائع في قمة الروعة وسوف نتناول هذه الأسرار بالتفصيل من خلال هذا المقال .

أسرار الغسيل لكي تحصلي على أفضل غسيل

يعاني الكثير من الغسيل الغير جيد وأن الغسالات الأتوماتيك لا تعمل على تنظيف الغسيل بشكل جيد لذلك سوف نتحدث عن 5 اسرار لا يعرف أحد عنهم وهم :

لكي تجعلي غسيلك رائع ويتم غسله جيدا لا تضعي غسيل كثير في أسطوانة الغسالة تضعي 80% فقط من الغسيل.

يجب أن يتم الغسيل على درجة حرارة من 40 إلى 60 لكي تتم إزالة جميع الأوساخ المتراكمة به .

عليكي أن تقومي سيدتي بتنظيف فلتر الغسالة مرة كل شهر لا تزيد عن ذلك حتى تحصلي على غسيل بدون رواسب.

استخدام مسحوق غسيل جيد الجودة ووضع كمية كبيرة إلى جانب وضع معطر للملابس.

استخدام وصفات تزيل البقع مثل وضع النشأ على بقع الزيت.

نصائح للمحافظة على جودة الغسيل ولونه